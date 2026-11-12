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Mezitli'de kadına yönelik şiddete karşı bilinç ve dayanışma semineri

Mezitli Belediyesi, şiddetle mücadele haftasında kadınlara hakları, şiddetin türleri ve psikolojik destek yolları hakkında farkındalık semineri düzenledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mezitli'de kadına yönelik şiddete karşı bilinç ve dayanışma semineri

Seminerde ele alınan başlıklar:

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın ve Aile Atölyesi'nde düzenlenen seminerde, belediyede görev yapan Psikolog İlayda Baran ve Psikolog Nisa Su Karaoğlan sunumlar yaptı. Etkinlik, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında kadınların bilinçlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesini amaçladı.

şiddetin boyutları ve etkileri:

Seminerde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet türleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara her bir şiddet biçiminin tanımları, görünür ve görünmez etkileri aktarıldı; sağlıklı ilişkilerde güvenin ve sınırların önemi vurgulandı. Konuşmalarda, psikolojik ve duygusal şiddetin de bireylerin yaşamında derin izler bırakabileceği ve bu etkilerin uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği üzerinde duruldu.

Çocukların şiddet ortamından nasıl etkilendiği seminerin önemli başlıklarından biriydi; konuşmacılar, çocukların farklı yaş dönemlerinde gösterebilecekleri tepkiler ve destek süreçleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönlendirilebilecek psikolojik destek süreçleri ile başvuru yolları hakkında katılımcılara rehberlik sağlandı.

haklar, dayanışma ve belediyenin yaklaşımı:

Etkinlikte, kadınların hakları konusunda bilinçlenmesinin ve ihtiyaç halinde destek mekanizmalarına başvurmasının önemi tekrarlandı. Seminer, toplumsal dayanışmanın şiddetle mücadeledeki rolünü ön plana çıkardı ve kadınların yalnız olmadığı mesajı verildi.

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı ise yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Selağzı, "Şiddetin her türüne karşı durmak, kadınların yanında olmak ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. Çünkü güçlü kadınlar, güçlü ailelerin ve güçlü bir toplumun temelidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili, Mezitli Belediyesi'nin kadınların sosyal hayatta daha aktif yer almasını, hakları konusunda bilinçlenmesini ve kendilerini güvende hissetmesini önemsediğini vurguladı ve belediyenin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Selağzı'nın sözleri arasında "Şiddetsiz bir yaşam herkesin en temel hakkıdır" vurgusu dikkat çekti.

MERSİN&#039;İN MERKEZ İLÇE MEZİTLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE HAFTASI...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE MEZİTLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE HAFTASI KAPSAMINDA KADINLARIN BİLİNÇLENMESİ, ŞİDDETE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI VE DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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