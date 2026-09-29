mhk başkanı ferhat gündoğdu ve altı şüpheli gözaltında

operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu toplam yedi kişi gözaltına alındı. İşlemler, suç delillerinin toplanması amacıyla koordineli şekilde yürütüldü.

soruşturmanın dayanakları:

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir mağdurun 15 Eylül 2025 tarihli ifadesi üzerine dosya açıldığını bildirdi. Dosyada, şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar yer aldı. Açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri ile müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri soruşturmanın temelini oluşturdu.

gözaltına alınanlar ve görevleri:

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor.

Soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyuna bildirilecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli gözaltına alındı