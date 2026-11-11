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muğla'dan dualarla 299 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı

Muğla İl Müftülüğü'nün Kasım ayı özel umre turuyla 299 yolcu, merkez ve ilçelerde düzenlenen uğurlama programlarında dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

muğla'dan dualarla 299 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı

muğla'dan kutsal yolculuğa uğurlama törenleri

Muğla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı özel umre turu kapsamında 299 umre yolcusu, kent merkezinde ve ilçelerde yapılan törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama programları, ailelerin ve din görevlilerinin katılımıyla manevi bir atmosferde gerçekleştirildi.

merkezdeki törenin ayrıntıları:

Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen uğurlama programı, Kurşunlu Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa umre yolcuları ve ailelerinin yanı sıra din görevlileri katıldı. Kafile Başkanı Bekir Elmas, konuşmasında umre yolculuğunun manevi önemine vurgu yaparak kutsal topraklarda gerçekleştirilecek ibadetlerin ve edilecek duaların taşıdığı anlamı anlattı. Elmas, yolcuların memleket, vatan ve millet için de dua edeceklerini belirterek vatandaşları tebrik etti ve ibadetlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

ilçelerdeki uğurlamalar ve verilen tavsiyeler:

Kasım ayı özel umre turu kapsamında Bodrum, Yatağan, Ortaca, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde de uğurlama programları yapıldı. İlçe müftüleri ve müftü vekillerinin katıldığı bu törenlerde umre yolcularına kutsal yolculuğun manevi önemi tekrar hatırlatıldı; katılımcılar için sağlıkla gidip dönme ve ibadetlerin kabul olması yönünde dualar edildi.

Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, umre sürecinin büyük bir manevi değer taşıdığını belirterek takva bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Akın, yolculara ibadet, dua ve manevi kazanımlara öncelik verilmesi; alışverişe ve dünyevi meşguliyetlere fazla odaklanılmaması yönünde tavsiyelerde bulundu ve ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Muğla İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm umre yolcularına hayırlı yolculuklar dilendi ve ibadetlerinin makbul, dualarının kabul olması temenni edildi. Uğurlama programları, hem merkez hem de ilçelerdeki katılımcıların ortak duası ve moral desteğiyle sona erdi.

MUĞLA İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN KASIM AYI ÖZEL UMRE TURU KAPSAMINDA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK 299...

MUĞLA İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN KASIM AYI ÖZEL UMRE TURU KAPSAMINDA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK 299 UMRE YOLCUSU İÇİN UĞURLAMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ. MUĞLA MERKEZ VE İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLARDA UMRE YOLCULARI DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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