Afet hazırlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamalı tatbikatla sınandı

Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında planlandı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu protokolleri doğrultusunda yürütülen uygulamada, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar başkanlığında düzenlenen birinci seviye tatbikata toplam 47 personel katıldı.

Uygulanan senaryolar ve müdahaleler:

Tatbikatta kısmi tahliye, hastane içi triyaj ve hastaların acil servise sevki uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Senaryo, personelin afet anında müdahale kapasitesini ve kurumlar arası koordinasyonu test etmeye yönelik hazırlandı. Uygulamalar sırasında sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin korunması için prosedürler gözlemlendi ve personelin pratik becerileri sınandı.

Hedefler ve yetkili değerlendirmesi:

Tatbikatın temel hedefi, personelin afet müdahale süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek ile ekipler arasındaki iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı. Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatın hastanenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve risklere karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını belirtti.

MUĞLA’DA HASTANEDE AFET TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ