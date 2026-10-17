MHP Salihli yönetimi yeni binada görev dağılımını tamamladı

yeni yönetim belirlendi:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Zeki Kayda başkanlığında yeni hizmet binasında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ilçe yönetiminde görev alacak isimler ve oluşturulan çalışma gruplarının sorumlulukları netleştirildi.

atanan isimler ve görevleri:

Görev dağılımı kapsamında ilçe başkan yardımcılıklarına Yüksel Okal, Havva Nevin Dinç, Ahmet Efe, Sabri Demir, Tayfun Demirdoğan ve İrfan Demir getirildi. Teşkilatta ayrıca ilçe sekreterliği görevine Okan Özdoğan, sekreter yardımcılığına Umut Dönmez, ilçe muhasipliğine Memduh Afşar ve Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) biriminin görevi ise Hatice Balcı tarafından üstlenildi.

başkanın mesajı ve sonraki adımlar:

İlçe Başkanı Zeki Kayda toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Yönetim Kurulu olarak yeni hizmet binamızda ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yönetim kurulu olarak başkan yardımcılarımızı, ilçe sekreterimizi ve ilçe saymanımızı oy birliğiyle belirleyip oluşturduğumuz çalışma gruplarında görev alan arkadaşlarımızın sorumluluklarını belirledik. Aldığımız kararlar partimize, camiamıza ve Salihli’mize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin."

Yönetim kurulunda yapılan görev dağılımının ardından yeni yönetim, belirlenen görev ve sorumluluklar doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek ve teşkilat içi görev paylaşımı çerçevesinde faaliyetlerini planlayacak.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE TEŞKİLATI, İLÇE BAŞKANI ZEKİ KAYDA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTIDA GÖREV DAĞILIMINI BELİRLEDİ.