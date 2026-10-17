Kuzey Kıbrıs Bağdat'taki İİT 52. konseyinde diplomatik ağını genişletti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. KKTC, teşkilatta gözlemci statüsüyle temsil edilirken, Ertuğruloğlu zirve kapsamında mevkidaşları ve diğer heyet temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Katılım ve temaslar:

Ertuğruloğlu, toplantı programı çerçevesinde düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katıldı ve ev sahibi Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından heyet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine iştirak etti. Görüşme trafiği sırasında birçok ülkenin dışişleri bakanları ile ikili temaslar yaparak KKTC’nin uluslararası diplomatik görünürlüğünü artırmaya yönelik adımlar attı.

Toplantıya katılımını Dışişleri Bakanlığı bürokratları ile gerçekleştiren Ertuğruloğlu’nun heyeti, hem bölgesel konular hem de İİT gündemindeki insan hakları ve krizler bağlamında görüş alışverişinde bulundu. KKTC tarafı için bu temaslar, teşkilat nezdindeki ilişkileri canlı tutma ve mevcut statünün içinde etkin iletişim sürdürme amacı taşıyor.

Açılış oturumu ve devir teslim:

İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi’nin açılış konuşmasını, Konsey Başkanlığı görevini yürüten Hakan Fidan yaptı. Fidan konuşmasında küresel krizler, İslam coğrafyasındaki gelişmeler ile Müslüman toplumların karşı karşıya kaldığı baskı ve haksızlıklara dikkat çekti ve konuşmasının ardından Konsey Başkanlığı görevini Irak’a devretti.

Açılış oturumunda ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Başbakanı Ali Zeydi İslam dünyasının sorunlarına vurgu yaptı. Oturum, Gambiya Dışişleri Bakanı ile İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed’in konuşmalarıyla tamamlandı.

Toplantının bir gün daha devam etmesi bekleniyor; KKTC için bu tür platformlar, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası diplomatik temaslarını sürdürmesi ve ilişkilerini çeşitlendirmesi açısından önem taşıyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, BAĞDAT'TA DÜZENLENEN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI'NA KATILDI. İSLAM DÜNYASININ TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİREN ZİRVEDE KKTC'Yİ TEMSİL EDEN ERTUĞRULOĞLU, MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.