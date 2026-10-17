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Siyonist strateji ve 7 ekim üzerine Nuh Albayrak'ın değerlendirmesi

Nuh Albayrak, Konya Kitap Günleri'nde 7 Ekim sürecini siyonist stratejiyle ilişkilendirip İsrail'in Türkiye tarafından yeterince tanınmadığını vurguladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Siyonist strateji ve 7 ekim üzerine Nuh Albayrak'ın değerlendirmesi

Konya'da Nuh Albayrak'tan çarpıcı değerlendirme

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Nuh Albayrak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Konya Kitap Günleri'nde okurlarla buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki söyleşide Altay'a teşekkür eden Albayrak, konuşmasında İsrail ve bölgedeki gelişmeler üzerine sert tespitlerde bulundu.

Türkiye ve İsrail algısı üzerine:

Albayrak, İsrail'in Türkiye'de yeterince tanınmadığını belirterek, Gazze'de "üç yıldır katliam ve soykırım yaşandığını" söyledi. "Hepimiz bunu takip ediyor, vicdan azabı çekiyoruz" diyen Albayrak, İsrail'in nüfusunun yaklaşık 10 milyon, dünya Müslüman nüfusunun ise yaklaşık 2 milyar olduğuna dikkat çekti ve bunun ardından şu soruyu yöneltti: "Peki, neden durdurulamıyor?"

Bu sorunun yanıtını ararken Albayrak, geçmiş örneklere atıf yaparak Amerika ve Avrupa desteğinin etkisine vurgu yaptı. 28 Şubat süreci, dış güçlerin müdahaleleri ve terörle mücadelede yaşanan zorlukları örnek gösterdi; ancak Albayrak'a göre asıl istifade eden taraf İsrail oldu.

7 Ekim ve siyonist strateji:

Albayrak, 7 Ekim 2023'te başlayan süreçle ilgili değerlendirmesinde, olayların "ikinci ve son aşama" olduğunu söyledi. 10 Ekim 2023 tarihli yazısına atıf yapan Albayrak, o dönemde "Bu saldırı kime yarayacak?" diye sorduğunu ve 11 Eylül benzeri tartışmalara değindiğini aktardı.

Konuşmasında, "Siyonizmin belirlediği hedeflere ulaşmak için başkalarının yanı sıra Yahudileri de harcarlar" ifadesini kullanan Albayrak, "Bu anlayışta, en iyi Yahudi siyonizmin menfaatleri için kendini feda eden Yahudi’dir" dedi. Ayrıca Netanyahu ile ilgili olarak, "7 Ekim’de öldürülen yaklaşık bin 200 kişiyi bile bile ölüme gönderdiğini düşünüyorum" sözünü tekrarladı ve bu olay üzerinden yeni bir strateji kurgulandığını ileri sürdü.

Bölgesel gelişmelere dikkat uyarısı:

Albayrak, son günlerde Azerbaycan'la ilgili gelişmelerin arkasında da İsrail'in olabileceğini savundu ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Konuşma, okurlar ve yetkililer nezdinde bölgede algı ve strateji tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Albayrak'ın değerlendirmeleri, Türkiye'de ve bölgedeki güç ilişkilerine dair soru işaretlerini canlı tutarken, İsrail, Amerika ve Avrupa ilişkileri bağlamında tartışmaların süreceği izlenimini veriyor.

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ&#039;NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KONYA KİTAP GÜNLERİ&#039;NE KATILAN...

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KONYA KİTAP GÜNLERİ'NE KATILAN GAZETECİ-YAZAR NUH ALBAYRAK KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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