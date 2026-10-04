MHP'den kitap fuarına kültür odaklı ziyaret

MHP heyeti Diyarbakır 10. Kitap Fuarı'nda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve il yönetim kurulu üyeleri, kentte düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarını ziyaret etti. Heyet, yayınevleri, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya gelerek fuar alanında incelemelerde bulundu.

stand gezileri ve görüşmeler:

Delegasyon yayınevlerinin stantlarını tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmaları dinledi ve yayınevi temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında hem fuarın düzenlenişi hem de katılımcıların sergilediği yayın çeşitliliği hakkında bilgi alındı.

kültür ve gençlik üzerinde vurgu:

Özcoşkun, ziyaret kapsamında vatandaşlarla ve özellikle gençlerle bir araya gelindiğini belirterek fuarın kentteki kültür ve sanat hayatına katkısına dikkat çekti. Özcoşkun, "Okuma kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerimizin kitapla ve kültürle daha güçlü bağlar kurması adına düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine inanıyoruz" dedi ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret, partinin kültürel etkinliklere verdiği önemi gözler önüne sererken, katılımcılarla kurulan doğrudan iletişimin okuma alışkanlıklarının teşvik edilmesine yönelik çalışmalar için bir fırsat sunduğu ifade edildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN VE İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DİYARBAKIR 10. KİTAP FUARINI GEZDİ.