Midyat'ta hayat kurtaran müdahale: Heimlich manevrası öğretildi

Midyat'ta temel yaşam desteği ve Heimlich manevrası eğitimi

Midyat Devlet Hastanesi'nin katkılarıyla Ortaçarşı Mahallesi'nde belediyenin yemekhane bölümünde düzenlenen eğitimde, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin önemi vurgulandı.

Eğitimin içeriği ve amacı:

Eğitim kapsamında temel yaşam desteği uygulamaları ile solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması halinde yapılan Heimlich manevrası adım adım anlatıldı. Amaç, toplumda ilk yardım bilincini artırmak ve acil durumlarda güvenli müdahale becerilerini geliştirmekti.

Uzmanların katılımı ve uygulamalı gösterimler:

Eğitimde, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Uzman Dr. Mehmet Burak Peköz ile Acil Tıp Uzmanı Dr. Yunus Akdaş yer aldı. Katılımcılara teorik bilgiler aktarıldı ve uygulamalı gösterimlerle teknikler pekiştirildi.

Programa davetli olarak katılanlar, uygulamalı eğitim sayesinde Heimlich manevrasının güvenli uygulanışını ve temel yaşam desteği adımlarını pratiğe dökme fırsatı buldu.

Yetkililer, benzer eğitimlerin yaygınlaştırılmasının yaşam kurtaran müdahalelerin toplum genelinde daha etkin uygulanmasını sağlayacağını vurguladı.

MARDİN'DE, MİDYAT DEVLET HASTANESİNİN KATKILARIYLA KALP DURMASI VE SOLUNUM YOLUNUN YABANCI CİSİMLE TIKANMASI GİBİ ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARAN "HEİMLİCH" MANEVRASI ANLATILDI.