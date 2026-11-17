Midyecilerden tepkiler: meslek kutsal, deneyim gerekli

İstanbul'da sokaklarda ve tezgâhlarda yıllardır midye satan esnaf, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi. Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi ile ilgili açıklamasını alıntılayarak paylaştığı gönderiye 'Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur' yorumunu eklemişti. Bu ifadeye karşılık veren midyeciler, mesleğin küçümsenmemesini ve öncelikle yerinde görülmesinin gerektiğini söyledi.

Gürüz'ün paylaşımı ve esnafın tepkisi:

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sözleri, sosyal medyada geniş yer bulurken İstanbul'da çalışan midyeciler bu yaklaşımı haksız buldu. 20 yıldır midyecilik yaptığını belirten 42 yaşındaki Cengiz Aslan, konuyu kişisel bir saldırı olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu: 'Yıllarca yaptık satıyoruz. Bu sabah bir haber çıktı. Ben üzüldüm. Adnan Yüksel Bey "Anca midyeci olur" demiş küçümsemiş bizi. Annemiz, kardeşimiz yapıyor. Ekmeğimizi yıllarca bundan kazanıyoruz.' Aslan, hijyen ve üretim süreçlerinin yıllardır sürdürüldüğünü vurgulayarak, 'Kendine güvenen gelip yapsın. Herkes gelip yapabilir mi? Bu da bir meslek. Üretimdir. İçeriğini öğrenmesi, gelip yerinde görmesi gerekiyor. Bir yorum yapmak istiyorsan. Yerinde göreceksin. Sonra yorum yapacaksın' dedi.

Mesleğin görünmeyen yönleri ve örnekler:

Başka bir esnaf Resul Kır ise mesleği ve bölgeyle ilişkilendirmeye karşı çıktı. Kır, 'Herkes her başarılı insan her işi yapabilir. Ben Ağrılıyım ama demek ki ben başarabiliyorum. Hem midyeyi denizden kendim çıkartıyorum hem de satıyorum' ifadelerini kullandı. Kır, bir işi tek bir bölgeye veya kimliğe bağlamanın yanlış olduğunu, mesleğin eğitim, deneyim ve emek gerektirdiğini belirtti: 'Bir işi bir kitleye bağlamak yanlış. Herkes yapabilir. 81 ilin 81 vatandaşı da yapabilir. Yani bir kişiyle bir ilden alakalı değil.'

Midyeciler ortak olarak üretim ve hijyen vurgusu yapıyor; aile geçim kaynakları olarak gördükleri işi küçümseyen söylemlere karşı tepkili olduklarını, mesleğin hem denizden çıkarma hem de satış süreçlerini kapsadığını belirtiyorlar. Esnaf, eleştiri yapmadan önce işin yerinde gözlemlenmesini ve emeğin anlaşılmasını talep ediyor.

İstanbul'daki midyecilerden Prof. Adnan Yüksel Gürüz'e tepki: "Bizi küçümsemiş, kendine güvenen gelip yapsın"