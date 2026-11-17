İlkadım yerleşkesinde dönüşümün ilk adımı atıldı

Samsun Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından boşalan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesinde, 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi için yıkım çalışmaları başladı. Yıkımın uygulandığı alanın 62 dönümlük bir parsel olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras yapılan çalışmaları yerinde değerlendirerek, alanın geçmişte Mehmet Aydın Devlet Hastanesi ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet verdiğini, halk arasında ise 'doğumevi' olarak bilindiğini anımsattı. Bölgedeki mevcut yapılaşma içinde Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü binalarının da yer aldığı kaydedildi.

hastanenin kapasitesi ve hizmet birimleri:

Proje kapsamında hastanenin toplam kapasitesinin 350 yatak olarak planlandığı ifade edildi. Bu yatakların dağılımı şöyle olacak: 255 servis yatağı, 65 yoğun bakım yatağı ve 30 palyatif bakım yatağı. Ayrıca tesiste 15 ameliyathane ile erişkin ve çocuk hastalar için ayrı acil servis alanları yer alacak.

Hastanede, tanı ve tedavi desteği sağlayacak özel birimler de bulunacak; bunlar arasında anjiyo ünitesi, diyaliz, endoskopi ve bronkoskopi üniteleri sayıldı. Uras, yıkımın tamamlanmasının ardından gerekli zemin etüt ve jeoteknik çalışmaların yapılacağını ve sonrasında hastane projesinin tamamlanacağını bildirdi.

samsun'un sağlık altyapısında yeni adımlar:

Uras, kentte sağlık alanında kapsamlı bir dönüşüm yapıldığını vurgulayarak, 2027 yılının ilk yarısında Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin hizmete alınmasının planlandığını, bunun ardından Atakum Devlet Hastanesi yatırımlarının da sırada olduğunu söyledi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nün mevcut yerleşkesinden taşınarak yeni binasında hizmet vereceği aktarıldı.

Samsun Şehir Hastanesi’nin bölge için önemine değinen Uras, yalnızca ekim ayında Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 300 bin hastaya hizmet verildiğini belirterek, yeni yatırımların kentin sağlık altyapısını daha da güçlendireceğini ifade etti. İl merkezinde kolay ulaşılan bir tesis hedefiyle planlanan yeni hastanenin, kapsamlı hizmetlerle bölgeye katkı sağlaması bekleniyor.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NİN HİZMETE GİRMESİYLE BOŞALAN ESKİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YERLEŞKESİNDE, 350 YATAKLI İLKADIM DEVLET HASTANESİ'NİN YAPIMI İÇİN YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI.