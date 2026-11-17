KOAH tedavisinde seçeneklerin önemi:

Liv Hospital Vadistanbul Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, 18 Kasım Dünya KOAH Günü öncesinde hastalığın yalnızca nefes darlığı yaratmadığını, aynı zamanda akciğer kanseri riskini de artırdığını vurguladı. Kutlu, KOAH yönetiminde ilaç, fiziksel aktivite, beslenme ve psikososyal desteğin temel olduğunu; buna ek olarak son yıllarda uygulanan girişimsel yöntemlerin hastaların yaşam kalitesine somut katkı sağladığını belirtti.

KOAH ve akciğer kanseri ilişkisi:

KOAH ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi açıklayan Kutlu, ortak risk faktörü olarak sigara kullanımının, hava yollarındaki kronik iltihabın ve yıllar içinde gelişen doku hasarının bu iki tablonun birlikte görülmesine yol açtığını söyledi. Belirti örtüşmeleri nedeniyle kanser tanısının gecikebildiğini belirten Kutlu, risk grubundaki hastaların düzenli olarak düşük doz tomografi (BT) ile izlenmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Girişimsel tedaviler ve hasta seçimi:

Kutlu, KOAH tedavisinde girişimsel yöntemlerin hastaya özel planlamayla uygulandığında etkili sonuç verdiğini söyledi. Bu yaklaşımların hangi olgularda tercih edileceği, basit ve hedefe yönelik tetkiklerle belirlenebiliyor. Tedavi kararı verirken hastanın genel durumu, tıbbi tedaviye uyumu ve yaşam hedefleri göz önünde bulunduruluyor.

balon tedavisi:

Kronik bronşit ön planda olan hastalarda uygulanan balon tedavisi bronkoskopik olarak gerçekleştiriliyor. Hava yollarındaki salgı ve ödem nedeniyle daralmış kanalların açılmasını amaçlayan bu işlem, riski düşük ve gerektiğinde tekrarlanabilir nitelikte. Sağlanan faydanın süresi hastadan hastaya değişse de, günlük yaşamda nefes alma kapasitesinde anlamlı rahatlama sağlanabiliyor.

hacim küçültücü işlemler (valv, coil ve cerrahi):

Amfizem ön planda olan olgularda hedef, aşırı genişlemiş akciğer bölümlerini küçültmektir. Bu amaçla bronkoskopik valv ve coil uygulamaları kullanılıyor; bazı durumlarda açık veya minimal invaziv cerrahi hacim küçültme işlemleri de tercih edilebiliyor. Kutlu, bu yöntemlerin doğru hasta seçimiyle çok başarılı sonuçlar verdiğini, ancak pratikte çeşitli nedenlerle her zaman hak ettiği değeri bulamayabildiğini belirtti.

uygulama koşulları ve izlemin gerekliliği:

Girişimsel yöntemlerin başarısında deneyim ve uygun hasta seçimi ön planda. Kutlu'ya göre, işlem öncesinde yapılacak basit fonksiyonel testler ve görüntüleme ile hangi yöntemin uygun olduğu saptanabiliyor. Ayrıca, bu müdahaleler tıbbi tedavi programına ek katkı sağlamak üzere planlanmalı; etkili bir rehabilitasyon ve hekimle uyumlu takip şart.

Son olarak Kutlu, KOAH'ın önlenmesinde en önemli adımın sigarayı bırakmak olduğunu vurguladı: hastalanmayı beklemeden bağımlılıkla mücadele edilmesi, gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini belirterek, bütün bu yöntemlerin hastalığın ortaya çıkmasını engellemeyeceğini, ancak yaşam kalitesini korumada ve iyileştirmede önemli rol oynadığını söyledi.

LİV HOSPİTAL VADİSTANBUL HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. CEMAL ASIM KUTLU