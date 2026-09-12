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Mihalıççık'ta gece süren arama 177 kişiyi seferber etti, kayıp vatandaş sağ teslim edildi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki zihinsel engelli Y.Ö., jandarma ve gönüllülerin oluşturduğu 177 kişilik ekip sayesinde sağ bulundu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mihalıççık'ta gece süren arama 177 kişiyi seferber etti, kayıp vatandaş sağ teslim edildi

Mihalıççık'ta gece süren arama sonrasında kayıp vatandaş bulundu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Ilıcalar Mahallesi'nde kaybolan 64 yaşındaki zihinsel engelli Y.Ö., geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

arama çalışmasının kapsamı:

Kayıp başvurusu, dün gece saat 21.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapıldı. Başvuruya göre Y.Ö. en son aynı gün saat 15.00'te Ilıcalar Mahallesi içinde görülmüştü. İhbarın ardından harekete geçen birimlerde Asayiş, Komando, JASAT, Kriminal ve Trafik unsurları ile 3 termal drone yer aldı; ayrıca Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, iz takip köpeği, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arama faaliyetlerine katıldı.

Toplam 177 kişilik ekip içinde 84 jandarma personelinin bulunduğu çalışmalar, ekiplerin sabaha kadar sürdürdüğü aramalarla devam etti.

bulunma ve sonrasında:

Aranan vatandaş bugün saat 11.15 sıralarında Mihalıççık ilçesi Ilıcalar mahallesi mülki sınırları içinde sağ olarak bulundu. Y.Ö. tedbiren sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" denildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞ SAĞ OLARAK BULUNUP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞ SAĞ OLARAK BULUNUP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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