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Milletine vakfedilen mushaf: hattatın dört buçuk yıllık emeğinin el yazması

Hattat Mehmet Özçay, dört buçuk yılda tamamladığı el yazması mushafını TÜYEK'e vakfetti; eser Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde korunacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Milletine vakfedilen mushaf: hattatın dört buçuk yıllık emeğinin el yazması

Bağış ve teslim:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca tanınan hattat Mehmet Özçayın dört buçuk yılda tamamladığı ve yüz binlerce nüshası basılan mushafın el yazması aslının Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına vakfedildiğini açıkladı. Ersoy, eserin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde özenle korunacağını ve bilimsel yayınlarla tanıtılacağını belirtti.

Sanatçının bağışı, daire başkanlığına vakfedilen ilk yazma eser olma niteliği taşıyor. Teslim töreninde TÜYEK Yazma Mushaflar İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı, hattat Hüsrev Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Ahmet Sait Açıkgözoğlu, TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanı Necmeddin Gökkır ile TÜYEK Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanı Necmeddin Azak hazır bulundu.

Sergide verilen söz ve teslim süreci:

Mehmet Özçay, 25 Şubat 2025'te açılan "Sultanların Mushafları" sergisinde el yazması mushafını TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına bağışlayacağını ilan etmişti. Gerekli hazırlıkların ve eser için özel olarak hazırlanan mahfazanın tamamlanmasının ardından sanatçı mushafı TÜYEK'te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'a teslim etti.

Yazım süreci ve teknik özellikler:

Özçay'ın mushafının yazım serüveni 1986 yılında başladı. Sanatçı, ilk yıllarında aldığı teklifi yazı seviyesini yeterli görmediği için önce kabul etmemiş; ısrar üzerine çalışmaya başlamış ve dört buçuk yıllık bir emeğin ardından eserini 1991'in ilk aylarında tamamlamış.

Mushafın ilk yazıldığı altı buçuk cüz, Özçay'ın yazıdaki gelişimini yansıtması nedeniyle yeniden kaleme alınmış; bu durum el yazması aslına ayrıca bir değer ve sanat tarihsel iz bırakmıştır. Eser bastırılmak üzere hazırlandığından, dönemin teknik şartlarına uygun olarak tek tek büyük boy sayfalara yazıldı: bu sayfalar 35 x 50 santimetre boyutlarında, beyaz mat kuşe kağıtlara kaleme alınmış olup baskıya aktarımı kolaylaştıracak biçimde düzenlendi.

Yüz binlerce nüshası basılan mushafın el yazması aslı, hem Özçay'ın hat sanatındaki ustalığını hem de sanatçının kültürel mirasa yönelik sorumluluğunu belgeleyen bir eser olarak tanımlanıyor.

Sanatçı ve kurum arasında miras aktarımı:

Mehmet Özçay, TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı ilim heyeti üyesi olarak eserini vakfetmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve mushafını milletine armağan ettiğini belirtti. Kurum yetkilileri, eserin korunması, bilimsel değerlendirmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmaların süreceğini açıkladı.

Bu bağış, hem hat sanatına adanmış uzun bir çalışmanın somut bir sonucu hem de yazma eserler koleksiyonlarının zenginleşmesine yönelik önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, DÜNYACA TANINAN HATTAT MEHMET ÖZÇAY’IN DÖRT BUÇUK YILDA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, DÜNYACA TANINAN HATTAT MEHMET ÖZÇAY’IN DÖRT BUÇUK YILDA TAMAMLADIĞI VE YÜZ BİNLERCE NÜSHASI BASILAN MUSHAF-I ŞERİF’İN EL YAZMASI ASLINI TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞINA VAKFETTİĞİNİ AÇIKLADI. ERSOY, "BU EŞSİZ EMANETİ SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANEMİZDE ÖZENLE KORUYACAK, BİLİMSEL YAYINLARLA TANITACAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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