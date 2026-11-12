Bakan Çiftçi: suçun hesabı yurtdışında da mutlaka sorulacak

Konya tanıtım günlerinde güvenlik mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Bakırköy Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri" programında yeni nesil suç örgütlerine yönelik kararlılığı vurguladı. Programda milletvekilleri, valiler, il başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla mehter ve halk oyunları gösterileri yapıldı; kurdele kesildi ve stantlar gezildi.

Etkinlik ve protokol detayları:

Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı ile kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi; Bakan Çiftçi’ye hediye takdim edildi ve program stant ziyaretiyle sona erdi.

Suçla mücadelede sınır tanımama kararlılığı:

Bakan Çiftçi konuşmasında, "Bu sene içerisinde yurt dışında kırmızı bültenle aradığımız kişilerin sayısını, Türkiye’ye getireceğimiz kişilerin sayısını inşallah bin olarak belirledik ve bu hedefimize de ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere 805 firarinin ülkeye getirildiğini aktardı.

Çiftçi, "Sokak eşkıyalarına buradan bir çağrım var. Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir" diye konuştu.

Bakan ayrıca, yıl içinde 669 organize suç örgütüne karşı bin 951 operasyon gerçekleştirildiğini, kısa süre önce Yunanistan’a kaçmış bir yeni nesil suç örgütü liderinin kırmızı bültenle yakalanıp Türkiye’ye getirildiğini ve adalete teslim edildiğini söyledi.

Konuşmasında "Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek bulup adaletin karşısına çıkaracak ve onların hepsinin burnunu teker teker süreceğiz" ifadelerini kullanan Çiftçi, mücadelede emeği geçen polis, jandarma ve ilgili birimleri tebrik ederek, Adalet Bakanı’na da teşekkür etti.

Bakan ayrıca Konya’ya yönelik değerlendirmelerde bulunarak, İstanbul’daki hemşehrilerine teşekkür etti ve "Bizlere düşen, bu mirası korurken Konya’mızın üretimine, istihdamına ve huzuruna da hep birlikte sahip çıkmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı ve İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin her köşesinin huzur ve güvenliğini aynı hassasiyetle gözetmeye devam edeceklerini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında, il tanıtım günlerinin Anadolu’dan gelen hemşehriler ile İstanbul’daki çevre arasında köprü kurduğunu, tesislerin ortaya çıkmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Yönetim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğinin önemli olduğunu ifade etti ve Konya’nın en büyük sermayesinin beşeri sermaye olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi: "Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek"