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Dublin'de Aliyev ve Paşinyan transit koridorlar ve ekonomik iş birliğini değerlendirdi

Aliyev ve Paşinyan Dublin'de görüştü; transit koridorlar, ticaret, sınır delimitasyonu ve enerji-su iş birliği için somut adımlar ele alındı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Elif Demir

Dublin'de Aliyev ve Paşinyan transit koridorlar ve ekonomik iş birliğini değerlendirdi

Dublin'de devlet başkanları bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Aliyev'in zirveye katılımı, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine gerçekleşti.

Görüşmede ele alınan başlıca konular:

Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın daha da güçlendirilmesine yönelik pratik adımları değerlendirdi. Toplantıda ulaşım ve transit bağlantılarının geliştirilmesi, ekonomik-ticari ilişkilerin genişletilmesi, sınırların delimitasyonu ile güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gibi başlıklar gündeme geldi.

Transit bağlantılar ve TRIPP:

Liderler, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (TRIPP) geliştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeleri ele aldı. Demir yolu ve karayolu bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesi dahil olmak üzere TRIPP güzergahı boyunca transit bağlantıların perspektifleri görüşüldü. Taraflar, yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve Ermenistan'dan transit geçişinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, geçen yılın kasım ayından itibaren Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a toplam 105 bin ton yük taşındığı hatırlatıldı.

Enerji, su ve sınır iş birliği:

Liderler ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanlarını görüştü; gelecekte elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması konusu da müzakere edildi. Çevre ve sınır aşan su kaynakları konusunda iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, sınır aşan nehirlerin yönetimine ilişkin çalışma gruplarının kurulması memnuniyetle karşılandı.

Taraflar, barış sürecindeki olumlu ivmenin korunmasının ve bölgede barış, istikrar ile refahın güçlendirilmesine yönelik diyalogun sürdürülmesinin önemini bir kez daha teyit etti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV(SAĞDA), 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ&#039;NE KATILMAK ÜZERE...

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV(SAĞDA), 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ İRLANDA’NIN BAŞKENTİ DUBLİN’DE ERMENİSTAN BAŞBAKANI NİKOL PAŞİNYAN(SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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