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Erdoğan'dan COP31'de bölgesel istikrar ve yatırım güveni vurgusu

Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde 'istikrar ve güven adası' olduğunu ve yatırımcı güveninin arttığını vurguladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan COP31'de bölgesel istikrar ve yatırım güveni vurgusu

Erdoğan'ın COP31 değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "COP31 İş Forumu"nda açıklamalarda bulundu. ANTALYA (İHA) kaynaklı konuşmada Erdoğan, ülkenin bölgesel konumuna dikkat çekti.

Yatırımcı güveni ve bölgesel rolü:

Erdoğan, organizasyonda yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesel rolünü özetleyerek, "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ayrıca "Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye’ye güveni artarak devam etmektedir" diyerek ekonomik güven vurgusu yaptı.

Bu değerlendirmeler, COP31 İş Forumu bağlamında Türkiye'nin hem iklim politikaları hem de yatırım ortamı açısından aldığı pozisyonun altını çizdi. Erdoğan'ın ifadeleri, ülkenin diplomasi ve ekonomik güven ilişkilerine dair net bir mesaj içeriyor.

ANTALYA (İHA) kaynaklı haber, Erdoğan'ın sözlerini aktarırken konferansın uluslararası bir platform olduğunu ve açıklamaların dış ilişkiler bakımından yakından izleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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