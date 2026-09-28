Milli koordinasyon komitesi İSEDAK gündemiyle ekonomik işbirliğini ele aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) Milli Koordinasyon Komitesi 8’inci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı ve Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda aktarılan ana başlıklar:

Toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA) kapsamındaki gelişmeler katılımcılara aktarıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan toplantıda, PTA ve diğer ikili/multilateral girişimlerde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

Gündemde ayrıca Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin mevcut aşaması değerlendirilirken, helal ürünlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonu alanındaki ilerlemeler de paylaşıldı. Bu konuların hem ticaret kolaylaştırma hem de pazar erişimi açısından önemi vurgulandı.

Değerlendirme ve olası etkiler:

Toplantı, üye ülkelerle ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ulusal pozisyonların uyumlaştırılması açısından bir koordinasyon platformu işlevi gördü. Tercihli Ticaret Anlaşması ve KİK FTA müzakerelerinde sağlanacak ilerlemenin, özellikle bölgesel ticaret hacmi ve yatırım akımlarına olumlu yansımaları olabileceği ifade edildi. Helal ürünlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonundaki düzenlemeler ise ihracatta standart uyumunu kolaylaştırarak rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, toplantı kapsamındaki paylaşımlar ve değerlendirmeler, ilgili kurumların koordinasyonunu güçlendirmeye ve İSEDAK çerçevesinde Türk dış ticaret politikalarının etkinliğini artırmaya yönelik adımların temelini oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI İBRAHİM ŞENEL’İN BAŞKANLIĞINDA, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) MİLLİ KOORDİNASYON KOMİTESİ 8’İNCİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.