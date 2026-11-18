Uydu görüntülerine ücretsiz erişim:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin millî gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerinin, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Gezgin Uydu Görüntü Portalı üzerinden halka açık ve ücretsiz olarak erişime sunulduğunu duyurdu. Açıklama, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sırasında yapıldı ve uydu verilerinin iklim değişikliğinin takibindeki rolüne dikkat çekti.

Bakan Kacır'ın vurguları:

İklim değişikliğini anlamak, dünyaya farklı bir açıdan bakmakla başlıyor. Dünyanın gözü COP31 için Antalya’ya çevrilirken, uydu teknolojileri de gezegenimizdeki değişimleri anlamamıza katkı sağlıyor. Uydu görüntüleri; tarım alanlarından bitki örtüsüne, su kaynaklarından arazi kullanımına kadar pek çok değişimin izlenmesine ve analiz edilmesine imkân tanıyor. Biz de millî uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2’den elde edilen optik uydu görüntülerini ‘Gezgin Uydu Görüntü Portalı’ üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz. Dünya’ya uzaktan bakıyor, değişimleri yakından takip ediyoruz.

Gezgin Portal'ın özellikleri:

Gezgin Portal, Türkiye’nin yerli ve millî gözlem uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülere tek bir dijital platformdan ulaşılmasına imkân tanıyor. Portala e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak tamamen ücretsiz erişilebiliyor. Platformun kullanıcı dostu arayüzünde farklı harita katmanları, tarih ve görüntü netliği filtreleri sayesinde istenilen bölgenin verileri anında görüntülenebiliyor.

Kullanıcılar sisteme dosya yükleyerek ya da harita üzerinde nokta, çizgi ve poligon araçlarıyla çalışma alanı oluşturarak seçtikleri görüntüleri sepetlerine ekleyebiliyor ve tek tıkla ücretsiz indirebiliyor. Portal, hem halkın hem de araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde tasarlandı.

Kullanım alanları ve önemi:

Millî uydu görüntüleri; tarım, bitki örtüsü, su kaynakları ve arazi kullanımındaki değişimlerin izlenmesinde kritik bir kaynak sunuyor. Açık erişim, akademik araştırmalarda, çevresel izleme projelerinde ve afet yönetimi çalışmalarında veri erişimini kolaylaştırarak analizlerin hızlanmasına katkı sağlayacak. COP31 bağlamında yapılan açıklama, uydu verilerinin iklim kriziyle mücadeledeki yerini bir kez daha öne çıkarıyor.

Özetle, RASAT ve GÖKTÜRK-2 görüntülerine erişim, Gezgin Portal aracılığıyla demokratikleştirildi; veri, araştırma ve uygulama süreçlerinde kullanıma açıldı. Portalı kullanmak isteyenler e-Devlet üzerinden giriş yaparak görüntülere ücretsiz erişebilir ve indirme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bakan Kacır: "RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerini ‘Gezgin Uydu Görüntü Portalı' üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz"