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milyonluk yatırıma çuvallı önlem: kayaşehir metrosunda görüntüler şaşırttı

Selin ardından Başakşehir Kayaşehir metro durağı girişine kum çuvallarıyla barikat kuruldu; hava görüntüleri ve yürüyen merdivenlerin hizmet dışı olması dikkat çekti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Emre Koç

milyonluk yatırıma çuvallı önlem: kayaşehir metrosunda görüntüler şaşırttı

Başakşehir'de çuvallarla alınan acil önlem

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından, Başakşehir'deki Kayaşehir metro istasyonu girişine kum çuvallarıyla oluşturulan barikatlar dikkat çekti. Görüntülerde, istasyonun girişinde yürüyen merdivenlerin de hizmet vermediği görüldü.

barikatın görüntüleri ve uygulama şekli:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, su baskını riskine karşı istasyon girişine yerleştirdiği çuvallar havadan çekilen görüntülerde net şekilde görüldü. Barikatların istasyon girişini kapatan düzeni ve üst üste konulan kum çuvalları, milyonluk yatırıma karşı alınan geçici bir önlem olarak kayda geçti.

vatandaş tepkisi ve işletme kesintisi:

Bölgede yürüyen merdivenlerin hizmet dışı olması ve barikatların estetik olmayan görüntüsü, oradan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Bazı yurttaşlar uygulamayı gerekli bir tedbir olarak karşılarken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası eleştiriler de yükseldi. İlgili birimlerin kısa vadeli koruma amaçlı bu düzenlemeyi neden uyguladığına dair resmi bir açıklama henüz haberde yer almıyor.

Olay, selin getirdiği altyapı risklerini ve kent içindeki kritik noktalarda alınan ani önlemlerin görsel etkisini yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin almış olduğu bu çuvallı önlemin, kalıcı çözümlerle desteklenip desteklenmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN, SU BASKINI RİSKİNE KARŞI BAŞAKŞEHİR’DE BULUNAN...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN, SU BASKINI RİSKİNE KARŞI BAŞAKŞEHİR’DE BULUNAN KAYAŞEHİR METRO İSTASYONUNUN GİRİŞİNE ÇUVALLARLA BARİKAT KURULMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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