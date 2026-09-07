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Minik alaca baykuşlara doğada ikinci şans

Ebeveynleri tarafından terk edilen 3 alaca baykuş, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık iki aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Minik alaca baykuşlara doğada ikinci şans

Rehabilitasyon süreci:

Geçtiğimiz aylarda ebeveynleri tarafından terk edilen 3 alaca baykuş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Yaklaşık iki ay süren tedavi ve bakım sürecinde veterinerler yavruların sağlık ve gelişim takibini sürdürdü. Park ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile koordinasyon içinde çalıştı.

Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun süreci şöyle özetledi: "Yaklaşık iki ay önce Doğal Yaşam Parkımıza 3 alaca baykuş yavrusu getirildi. Yavrular bize ulaştığında bakıma muhtaç durumdaydı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yavru baykuşların tüm bakım ve rehabilitasyon süreçleriyle yakından ilgilendik. Doğal Yaşam Parkımızda görev yapan veteriner hekimlerimiz de yavruların sağlıklı şekilde gelişebilmesi için büyük bir özen gösterdi."

Kazandırılan beceriler:

Rehabilitasyon sürecinde yavrulara doğal yaşamda ihtiyaç duyacakları avlanma, kanat çırpma ve uçma gibi temel beceriler eğitimleriyle verildi. Uçuş yetenekleri ve sağlık durumları veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek, bağımsız hayata hazırlanması sağlandı.

Doğayla yeniden buluşma ve ziyaretçi ilgisi:

Süreç tamamlandıktan sonra yavrular uygun doğal yaşam alanlarına salındı. Arsun, "Yaklaşık iki aylık bakım sürecinin sonunda baykuşlarımız artık doğal yaşam alanlarına dönebilecek duruma geldi. Bu süreçte uçuş ve avlanma çalışmaları yaparak doğada kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerileri kazandılar. Tüm çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Bugün 3 baykuşumuzu yeniden doğayla buluşturuyoruz" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, özellikle çocuklar yavru baykuşlara büyük ilgi gösterdi. Uzman gözetiminde bazı ziyaretçiler baykuşlara dokundu, bazıları ise hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

VETERİNER HEKİM

VETERİNER HEKİM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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