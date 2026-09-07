Ayhancan Güven Austin'de podyuma çıkarak WEC'de çıtayı yükseltti:

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta ikinci olarak WEC kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Yarış, ABD'nin Teksas eyaletindeki Circuit of The Americas'ta gerçekleştirildi ve Güven, Manthey takımıyla LMGT3 sınıfında podyuma çıktı.

Yarışın akışı:

Güven, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile parkura çıktı ve takım arkadaşı Büyük Britanyalı James Cottingham ile Timur Boguslavskiy ile birlikte altı saatlik mücadelede dikkat çekti. Ekip, yarışın son bölümünde galibiyet için güçlü bir mücadele verdi; ancak damalı bayrağı ikinci sırada görerek sezonun beşinci ayağından podyumla ayrıldı.

Değerlendirme ve sonraki hedefler:

Yarışın ardından Güven, "COTA’dan podyumla ayrılmak çok güzel. Takım olarak güçlü bir yarış çıkardık ve son ana kadar mücadele ettik. Sao Paulo’da podyuma çok yaklaşmıştık; burada ikinci olmak hepimizin emeğinin karşılığını almak açısından çok değerli. Sezonun bu noktasında her puan büyük önem taşıyor. Son yarışlarda da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

RED BULL SPORCUSU AYHANCAN GÜVEN, 2026 FIA DÜNYA DAYANIKLILIK ŞAMPİYONASI’NIN (WEC) 5. AYAĞI LONE STAR LE MANS’TA İKİNCİ OLDU.