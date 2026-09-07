Kepez'de betonu yıkayan mikser 200 bin lira ceza aldı

Kepez Belediyesi ekipleri sahaya indi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir vatandaşın çektiği video, ilçenin WhatsApp ihbar hattına iletilince Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi harekete geçti. Gönderilen görüntüler üzerine yapılan yerinde incelemede, hazır beton harç mikser kamyonunun yıkanması sonucu oluşan beton harç karışımlı atık suların çevreye bırakıldığı belirlendi.

Olay yeri tespiti ve müdahale:

İnceleme, Çankaya Mahallesi 6413 Sokak üzerindeki alanda gerçekleştirildi. Ekipler, atık suların çevreye zarar verecek şekilde bırakıldığını tespit ederek kirlenen bölgeyi temizledi ve çevre kirliliğinin yayılmasını engelledi. Temizlik İşleri Çevre Sağlığı Birimi, görüntülerin sağladığı delil ve saha tespitlerine dayanarak müdahale sürecini yürüttü.

Yaptırım ve hukuki dayanak:

Denetim sonucu, mikserin yıkanmasından kaynaklanan beton harç karışımlı atık suların çevreye bırakılması nedeniyle ilgili şahıs hakkında mevzuat uyarınca işlem yapıldı. Şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi kapsamında 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kepez Belediyesi yetkilileri, vatandaşlarla işbirliği içinde yapılan ihbarların denetimlere hız kazandırdığını belirtti. Yetkililer, çevreyi kirletenlere karşı denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ve benzer olaylarda vatandaşların ihbar hattını kullanmaya devam etmesinin önemini vurguladı.

KEPEZ'DE ÇEVREYİ KİRLETEN BETON MİKSERİNE 200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI