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Kadıçayırı'nda talepler masada: mahalle buluşması sürdü

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' buluşması Kadıçayırı'nda yapıldı; vatandaşlar taleplerini doğrudan iletti, çözüm gündeme alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Kadıçayırı'nda talepler masada: mahalle buluşması sürdü

Kadıçayırı buluşması: talepler yerinde dinlendi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın tarafından yürütülen 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' programının bu haftaki durağı Kadıçayırı Mahallesi oldu. Başkan Taşkın, yaklaşık 2,5 yıldır devam eden mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, ihtiyaçların yerinde tespiti ve taleplerin doğrudan iletilmesi hedefinin sürdüğünü vurguladı.

toplantıda ele alınan konular:

Programa AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Kadıçayırı Mahallesi Muhtarı Hasan Aktaş ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda mahallenin tarımsal üretim odağı, altyapı ihtiyaçları ve çözüm bekleyen diğer yerel konular gündeme geldi. Vatandaşlar taleplerini doğrudan yetkililere iletti; belediye yetkilileri istekleri anında değerlendirme ve takip sözü verdi.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Taşkın, görevleri boyunca mahalle ziyaretlerini aksatmadıklarını belirterek, 'Muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımız ihtiyaçları sürekli bize iletiyor. Taleplerin bir kısmına hemen müdahale ediyor, imkânlar ölçüsünde çözüyoruz; planlama gerektirenleri çalışma programımıza alıyoruz' ifadelerini kullandı. Taşkın ayrıca deprem sonrası belediyenin gelirlerinde yaşanan daralmaya rağmen kaynakların tasarruflu kullanıldığını ve 104 mahallemize hizmet götürme çabalarının sürdüğünü hatırlattı.

yerel ve ulusal vurguları:

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, programda yaptığı konuşmada yerelde yürütülen hizmetlerin ulusal hedeflerle nasıl örtüştüğüne değindi. Bakan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, savunma sanayi ve terörle mücadelede kaydedilen ilerlemelerin, vatandaşın günlük hayatına dokunan hizmetlerle anlam bulduğunu ifade etti. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de teşkilat, belediye ve mahalle temsilcilerinin dile getirilen konuların takipçisi olacağını belirtti.

muhtarın sözleri ve teşekkür:

Kadıçayırı Mahallesi Muhtarı Hasan Aktaş, Taşkın ile kurulan yakın iletişimin mahalle adına önemli olduğunu söyledi. Aktaş, belediye başkanını 'ağabey' olarak gördüklerini belirterek, buluşmanın taleplerin doğrudan aktarılmasına imkân tanıdığını ve programa katılanlara teşekkür etti.

Toplantı, mahalle sakinlerinin taleplerinin kayıt altına alınması ve çözüm yollarının takibi yönündeki taahhütlerin yinelenmesiyle sona erdi. Yetkililer, söz konusu taleplerin imkanlar dahilinde önceliklendirilerek adım adım ele alınacağını belirtti.

&quot;MAHALLE SİZİN, SÖZ SİZİN&quot; BULUŞMALARININ BU HAFTAKİ DURAĞI KADIÇAYIRI OLDU

"MAHALLE SİZİN, SÖZ SİZİN" BULUŞMALARININ BU HAFTAKİ DURAĞI KADIÇAYIRI OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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