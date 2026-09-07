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Nazilli'nin yoğun mahallesinde altı sokak parke taşıyla baştan yenileniyor

Nazilli Belediyesi Eylül programıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde 228, 228/1, 187/1, 278, 290 ve 211 sokak olmak üzere altı sokağı parke taşıyla yenileyecek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'nin yoğun mahallesinde altı sokak parke taşıyla baştan yenileniyor

Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yol yenileme programı kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma planı uyguluyor. Eylül ayı çalışma takvimi çerçevesinde toplam altı sokakta parke döşeme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Hangi sokaklar yenilenecek:

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen programda yer alan sokaklar şunlar: 228, 228/1, 187/1, 278, 290 ve 211 Sokak. Bu sokaklar, mahalle içi trafik yoğunluğu ve mevcut yol durumları nedeniyle öncelikli olarak programa alındı.

Çalışma süreci ve hedefler:

Ekipler saha incelemeleri ve teknik ön hazırlıkları tamamladı; gerekli zemin düzenlemeleri yapıldıktan sonra sokaklar etaplar halinde parke taşıyla baştan sona yenilenecek. Belediye yetkilileri, amaçlarının geçici çözümler üretmek değil, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek ve konfor sunan yollar yapmak olduğunu vurguluyor.

Nazilli Belediyesi sadece kent merkezinde değil, merkezden uzak mahallelerde de ihtiyaç ve öncelik sıralamasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Projenin kısa süre içinde başlaması ve planlandığı gibi etaplarla tamamlanması hedefleniyor.

Belediye başkanının açıklaması:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yollarımızın durumunu mahalle mahalle, sokak sokak değerlendiriyor; ihtiyaç ve öncelik sırasına göre çalışma programımızı oluşturuyoruz. Cumhuriyet Mahallemiz de yoğun kullanılan ve yol yenileme ihtiyacı bulunan bölgelerimizden biri. Eylül ayı programımız kapsamında 6 sokağımızı parke taşıyla yenileyeceğiz. Amacımız geçici çözümler üretmek değil, hemşehrilerimizin uzun yıllar güvenle ve konforla kullanabileceği yollar yapmak. Kent merkezinden en uzak mahallemize kadar 82 mahallemizin tamamına eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye ekipleri, ilçe genelindeki yol sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi ve hizmetlerin ilçenin tüm mahallelerine dengeli dağıtılması için programın uygulanmasına devam edeceklerini belirtti.

NAZİLLİ’DE SOKAKLAR YENİLENİYOR

NAZİLLİ’DE SOKAKLAR YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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