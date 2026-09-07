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Seferli Mahallesi'nde 3 bin 200 metrelik hatla 250 haneye sağlıklı içme suyu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı OSKİ, Seferli Mahallesi'ne 3.200 m'lik yeni içme suyu hattı döşeyip 250 hanenin su sorununu çözdü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Seferli Mahallesi'nde 3 bin 200 metrelik hatla 250 haneye sağlıklı içme suyu

Seferli Mahallesi'nde 3 bin 200 metrelik hatla 250 haneye sağlıklı içme suyu

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde yürüttükleri altyapı çalışmasıyla bölgedeki içme suyu sorununu giderdi. Yapılan müdahale ile mahalleye 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı ve hanelerin su erişimi yeniden düzenlendi.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, eski hattın özellikle yaz aylarında sıkça rastlanan arızalarını gidermek amacıyla hattı yeniledi. OSKİ tarafından planlanan ve uygulanan çalışma, mevcut altyapının güçlendirilmesine odaklandı ve hat boyunca gerekli kazı, boru döşeme ve bağlantı hazırlıkları tamamlandı.

Bağlantı ve etkileri:

Yeni hattın devreye alınmasının ardından abone bağlantıları yapılarak bölgedeki 250 haneye su ulaştırıldı. Yapılan yatırım sayesinde Seferli Mahallesi sakinleri daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısına kavuşmuş oldu; benzer altyapı güçlendirme çalışmalarının ilçedeki diğer mahallelere de örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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