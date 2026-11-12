açılışta Şentop'tan öğrencilere ilk ders: istikamet hedeften önemlidir

açılış töreninde ilk ders 29. dönem TBMM Başkanı Şentop'tan

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 2026-27 Akademik Yılı Açılış Töreni, öğrenciler ve akademik kadronun geniş katılımıyla ADÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene 29. Dönem TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katılarak öğrencilere 'Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?' başlıklı ilk dersi verdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Aydın Valisi Dr. Osman Varol da protokolde yer aldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; mini konser, halk oyunları gösterisi ve ADÜ tanıtım filminin gösterimi törene renk kattı.

rektörün hedefi: araştırma üniversitesi:

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent açılış konuşmasında üniversitenin hedefini net bir biçimde ortaya koydu: ADÜ'yü 'Araştırma Üniversitesi' statüsüne taşımak. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen proje ve çalışmalardan söz eden Rektör Kent, eğitim kalitesi, araştırma kapasitesi ve topluma katkı gibi ölçütlerle üniversitenin farkını ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı. Kent, emek veren akademisyenler, idari personel ve öğrencilere teşekkür ederek yeni akademik yılın bilim, başarı ve fırsatlarla dolu olmasını diledi.

üniversitenin kentle ilişkisi: katkılar ve beklentiler

Aydın Valisi Dr. Osman Varol törende üniversitelerin kentlere sağladığı çok boyutlu katkılara dikkat çekti. Varol, üniversitelerin kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda bulundukları şehirlerde 'altın dokunuşlar' yaptığını belirterek ADÜ'nün Aydın'ın coğrafi ve iklimsel avantajlarını destekleyen etkinliklerine vurgu yaptı. Devletin üniversitelere destek taahhüdünü yineleyen Vali Varol, tüm bileşenlere kazasız ve başarılı bir akademik yıl diledi.

Şentop'un dersi: kimlik, hedef ve istikamet:

Konuşmasında geçmişin ve kimliğin önemini vurgulayan 29. Dönem TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 'Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?' sorusunun altını çizdi. Şentop, geçmişi bilmeden geleceğe yürünemeyeceğini ve istikametin hedefe ulaşmak kadar uzun soluklu olduğunu ifade etti: 'Hedef bir noktadır, istikamet bir çizgidir. Hedefe vardığınızda çoğu zaman iş bitmiş olur, ama istikamet bitmez.'

Şentop, hedef ve istikamet arasındaki farkı açıklarken, hedefin başkaları tarafından da konulabileceğini; ancak istikametin kişinin kendine ait olması gerektiğini vurguladı. Kimlik arayışını sabitleştirmek yerine emekle oluşturulacak bir süreç olarak tanımladı ve gençlere üç ana ilkeden söz etti: işinizi iyi yapın, kendi aklınızla düşünün ve güvenilir insan olun.

Üniversite yıllarının mesleki derinleşme ve iş disiplini için fırsat olduğuna dikkat çeken Şentop, öğrencilere 'Ben hangi konularda daha iyiyim?' sorusunu sürekli sormalarını önerdi. Diploma bir kapı açsa da, içeride kalmanın yolunun işi ne kadar iyi bildiklerinden geçtiğini belirtti ve küçük işleri özenle yapmanın, büyük sorumluluklara hazırlığın ilk adımı olduğunu hatırlattı. Ayrıca, mesleğin içine kapanmamaya, farklı alanlarla ilişki kurmaya önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Dersin sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Şentop'a teşekkür plaketi ve günün anısı olarak bir hediye takdim etti; tören katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) 2026-27 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILAN 29. TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP, "KİM OLDUĞUNUZU BİLMEDEN NEREYE GİDEBİLİRSİNİZ?" BAŞLIĞIYLA ÖĞRENCİLERE İLK DERSİ VERDİ.