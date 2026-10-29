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Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

AK Parti Osmangazi'de 29 Ekim etkinliğinde çocuklar Türk bayrağı boyadı; hazırlanan bayraklar Osmangazi'deki şehitlerin anne ve babalarına hediye edilecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

Osmangazi'de 29 Ekim için bayrak boyama etkinliği

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle çocuklarla birlikte düzenlediği Türk bayrağı boyama etkinliğinde miniklerin el emeğiyle hazırlanan bayrakları şehit ailelerine takdim etmeyi planlıyor. Etkinlikte ay-yıldızlı bayraklar sevgiyle renklendirilirken, organizasyon hem milli duyguların güçlendirilmesine hem de vefa bilincinin yaşatılmasına odaklandı.

Etkinliğin amacı

Program, çocuklara bayrak sevgisi ve milli-manevi değerlerin aktarılmasını amaçlıyor. AK Parti Osmangazi teşkilatı, etkinliğin çocukların milli şuur, ahlak ve maneviyatla yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Hazırlanan eserlerin şehit ailelerine hediye edilmesiyle, toplum içinde vefa duygusunun somut bir biçimde gösterilmesi hedefleniyor.

Başkanın mesajı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelere teşekkür etti ve hazırlanan bayrakların şehitlerin anne ve babalarına takdim edileceğini bildirdi. Kurtuluş, çocukların ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacak nesiller olduğunu belirterek milli bilinçle yetiştirilmelerinin şart olduğunu ifade etti.

Kurtuluş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü yarınlara ulaşma hedefinden söz etti ve yerli teknoloji alanındaki kazanımlara vurgu yaptı. Konuşmasında İHA ve SİHA gibi yerli üretimlerin güçlü bir Türkiye hedefine hizmet eden önemli unsurlar olduğuna değindi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, 29 Ekim coşkusunu nesillere aktarmaya ve şehit yakınlarına vefayı göstermeye yönelik anlamlı bir adım olarak değerlendirildi. Organizasyon, hem çocuklara milli değerlerin aşılanması hem de toplumun hatırlanmayı hak eden fertlerine destek olunması açısından önem taşıyor.

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE...

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TÜRK BAYRAĞI BOYAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE HAZIRLANAN BAYRAKLARIN, OSMANGAZİ’DE YAŞAYAN AZİZ ŞEHİTLERİN ANNE VE BABALARINA HEDİYE EDİLMESİ PLANLANIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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