Kağıthane'de 103. yıl kutlamaları: törenlerden Resul Dindar konserine uzanan coşku

törenler Atatürk anıtında başladı:

Kağıthane'de Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim'de Kağıthane Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Garnizon Komutanı Deniz Öğr. Albay Onur Günaydın, siyasi parti ilçe başkanları, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından resmi program sona erdi.

fener alayı ile sokaklara taşan coşku:

28 Ekim akşamı düzenlenen fener alayında ilçe sakinleri ellerinde ışıklarla yürüdü. Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu önünden başlayıp Kâğıthane Meydanı'nda son bulan yürüyüş, yoğun katılımla gerçekleşti ve vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu birlikte yaşadı.

resmi etkinlikler ve öğrenci gösterileri:

29 Ekim günü Kağıthane Kaymakamlığı'nda tebrikat töreni düzenlendi; Kaymakam Yüksel Kara tebrikleri kabul etti. Ardından Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kutlama programında öğrenciler halk oyunları ve şiir dinletileri sundu. Programda bando ve mehter gösterileri ile geçit töreni de yer aldı; katılımcılar hazırlanan gösterileri ilgiyle izledi.

başkanın mesajı ve konserle süren program:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 103. yılını milletçe yaşadığımız büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kıymetli mirası korumak ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için azimle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günün ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 29 Ekim akşamı Hasbahçe etkinlik alanında düzenlenecek Resul Dindar konseriyle devam edecek. Kağıthanelilerin yoğun katılım göstermesi beklenen konserde vatandaşlar müzik eşliğinde bayram coşkusunu sürdürme imkânı bulacak.

KAĞITHANE’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, TÖRENLER, FENER ALAYI, ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ VE RESUL DİNDAR KONSERİYLE KUTLANIYOR.