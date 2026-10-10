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Kars'ta yeni dönem öncesi okul güvenliği için kapsamlı koordinasyon

Murat Abdullah Tombul başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için okul çevresi ve kent genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri planlandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars'ta yeni dönem öncesi okul güvenliği için kapsamlı koordinasyon

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde genel değerlendirme

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığında gerçekleştirilen Genel Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanacak güvenlik tedbirleri ile kent genelindeki asayiş konuları ele alındı. Toplantıya merkez ve ilçe birim amirleri katıldı ve mevcut uygulamalar ile yeni planlamalar değerlendirildi.

Okul güvenliği ve alınacak tedbirler:

Toplantıda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak önlemler detaylandırıldı. Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, öğrencilerin korunmasına yönelik planlamalar ve eğitim dönemi boyunca yürütülecek güvenlik çalışmaları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, okul giriş çıkışları, çevre denetimleri ve koordinasyon mekanizmalarının etkinleştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kent genelinde asayiş değerlendirmesi:

Ülke ve Kars gündemindeki asayiş ve güvenlik konularının da masaya yatırıldığı oturumda, merkez ve ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Mevcut durum hakkında bilgi paylaşımı yapılarak, ihtiyaç duyulan alanlarda ilçe birimleriyle işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede kaynak ve görev dağılımı ile uygulama takvimi üzerinde mutabakata varıldı.

Toplantının amacı, kent genelinde güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak üzere ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesidir. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için takip mekanizmaları oluşturulacağı bildirildi.

KARS’TA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜVENLİK TOPLANTISI(KARS-İHA)

KARS’TA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜVENLİK TOPLANTISI(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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