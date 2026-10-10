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Üniversitenin şampiyonu Hatice Akbaş rektörlükte başarıyı paylaştı

Avrupa şampiyonu boksör Hatice Akbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret ederek elde ettiği başarının gururunu paylaştı ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversitenin şampiyonu Hatice Akbaş rektörlükte başarıyı paylaştı

Ziyaretin detayları:

Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından İnönü Üniversitesi'ne döndü ve Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, başarı kutlanırken öğrenciler ve üniversite yönetimi arasında bir köprü kurulması hedeflendi.

Eşlik eden isimler ve tören:

Ziyarete İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, milli boksörün babası ve aynı zamanda antrenörü Kerem Akbaş ile antrenörü Elif Şekerci eşlik etti. Rektör Akpolat, Akbaş'ı başarısından dolayı tebrik ederek günün anısına hediye takdim etti.

Üniversite için önemi:

Bu ziyaret, İnönü Üniversitesi'nin spor alanındaki yetiştirme kapasitesini ve öğrencilerine sağladığı desteği görünür kıldı. Hatice Akbaş'ın başarısı, kampüs içinde ve yerel spor camiasında motivasyon kaynağı olurken, genç sporcular için somut bir örnek teşkil ediyor.

Etkinlik, takdim edilen hediyenin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi; bu fotoğraf, üniversitenin başarı hikâyelerinden biri olarak kayıtlarına eklendi.

AVRUPA ŞAMPİYONU HATİCE AKBAŞ’TAN REKTÖR AKPOLAT’A ZİYARET

AVRUPA ŞAMPİYONU HATİCE AKBAŞ’TAN REKTÖR AKPOLAT’A ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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