Ataşehir'de yol verme manevrası sonrası hasar gören bina tahliye edilip mühürlendi

Ataşehir'de binaya sürtünme sonucu tahliye ve mühürleme

Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, iki şeritli yolda ilerleyen bir kamyon karşı yönden gelen araca yol vermek isterken binanın çıkıntısına sürtündü. Çarpmanın etkisiyle yapıda hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Cadde ekipler tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı ve müdahale başlatıldı.

Tahliye edilen sakinler ve mühürleme:

Kazanın ardından bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bazı kişiler Öğretmenevi'ne yönlendirilirken, diğerleri yakınlarının yanına yerleştirildi. Olay yerindeki mahalle sakini Ömer Çağul, "Çift şeritli yolda kamyon karşıdan gelen araca yol verirken binamıza sürttü. Zabıta, polis ve diğer ekipler geldi. Arkadaşları evlerden tahliye ettiler. Binamızı mühürlediler. Ataşehir’de Öğretmenevi’ne yerleştirdiler. Geri kalanlar da yakınlarına gittiler" şeklinde konuştu.

Yetkililer, binanın mühürlendiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma ve durum tespit çalışmaları devam ediyor.

Ataşehir’de kamyonun sürtündüğü bina mühürlendi