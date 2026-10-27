Minik yazarların hayal yolculuğu Yeşilyurt'ta başlıyor

Yeşilyurt'ta çocuklara yönelik yazarlık atölyesi

Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından hayata geçirilen Hayal Et, Yaz, Kendi Hikâyeni Oluştur sloganlı yazarlık atölyesi, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara hayal gücünü geliştirme ve yazma becerilerini keşfetme imkanı sunuyor. Eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş koordinatörlüğünde düzenlenecek program, çocukların duygu ve düşüncelerini kelimelere dökme becerisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

program içeriği:

Atölyede katılımcılar; hikâye oluşturma, yazılı anlatım teknikleri ve duygularını ifade etme üzerine uygulamalı çalışmalar yapacak. Çalışmalar, çocukların farklılıklarını ortaya çıkarmayı, yaratıcılıklarını desteklemeyi ve yazmaya dair ilgilerini artırmayı hedefliyor. Sekiz haftalık süreç boyunca her çocuk kendi kısa hikâyesini tasarlayıp paylaşma fırsatı bulacak.

tarih, saat ve başvuru bilgileri:

Program, sekiz hafta boyunca her çarşamba günü 15.30 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Atölyeye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 7 Kasım 2026 olarak belirtildi. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle kayıt ve bilgi için 0530 260 56 77 numaralı telefon üzerinden başvurular alınacak.

yer ve hedef:

Eğitimler, Karakavak Mahallesi Ziraat Sokak No: 2 adresinde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi'nde yapılacak. Proje, çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunmayı, özgüvenlerini güçlendirmeyi ve geleceğin yazarlarına ilham vermeyi amaçlıyor.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ’NDE MİNİK YAZARLAR İÇİN YAZARLIK ATÖLYESİ BAŞLIYOR