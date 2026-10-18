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Minikler sahnede diş fırçalamanın sırlarını öğrendi

Stajyer öğretmenlerin Şırnak'taki 75. Yıl Anaokulunda düzenlediği drama etkinliğiyle minikler, şekerin zararını ve doğru diş fırçalamayı oyunla öğrendi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Minikler sahnede diş fırçalamanın sırlarını öğrendi

Etkinlik tiyatro formatında gerçekleşti:

Şırnak merkezde bulunan 75. Yıl Anaokulunda stajyer öğretmenler tarafından düzenlenen drama etkinliği, okul öncesi dönemdeki çocuklara ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi. Tiyatro havasında sahnelenen gösteri, minik öğrencileri hem eğlendirdi hem de günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik bilgilerle buluşturdu.

Çocuklara yönelik uygulamalar:

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun hazırlanan canlandırmalarda, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiği, şekerli gıdaların diş sağlığı üzerindeki etkileri ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi adım adım anlatıldı. Etkinlik interaktif olarak ilerledi; minikler sorulara yanıt verdi, kısa oyunlarla bilgileri pekiştirdi ve öğrendiklerini günlük yaşama nasıl taşıyacaklarını deneyimledi.

Eğitimin kazanımları ve önemi:

Drama ve oyun temelli yaklaşım, çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayarak öz bakım alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasına katkı sundu. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken miniklerin ağız sağlığı konusunda farkındalık geliştirmesine yardımcı oldu ve rutin diş bakımı alışkanlıklarının oluşması hedeflendi.

ŞIRNAK&#039;TA 75. YIL ANAOKULUNDA STAJYER ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DÜZENLENEN DRAMA ETKİNLİĞİYLE MİNİK...

ŞIRNAK'TA 75. YIL ANAOKULUNDA STAJYER ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DÜZENLENEN DRAMA ETKİNLİĞİYLE MİNİK ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE ANLATILDI. TİYATRO HAVASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞINI EĞLENEREK ÖĞRENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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