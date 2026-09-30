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Miniklerin ilk kod satırları: oyunla öğrenen yeni nesil

Düzce Gençlik Merkezi'nin İl Özel İdare Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik kodlama eğitimi, çocuklara teknolojiyle tanışma ve analitik düşünce kazandırıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Miniklerin ilk kod satırları: oyunla öğrenen yeni nesil

Kodlamaya erken adım

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Gençlik Merkezi, İl Özel İdare Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik kodlama eğitimleri düzenliyor. Program, miniklere temel kodlama kavramlarını oyun ve uygulamalı atölyelerle öğreterek teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını sağlıyor.

Eğitim yaklaşımı ve hedefler:

Her eğitimde çocuklara adım adım kodlama mantığı aktarılıyor; etkinlikler problem çözme ve mantıksal akışı destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Eğitimlerin temel hedefleri arasında problem çözme, analitik düşünme ve üretme becerilerinin geliştirilmesi bulunuyor. Katılımcılar, hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla yeni bilgiler edinirken uygulama yapma fırsatı buluyor.

Etkinliklerin çocuklara katkısı:

Kodlama çalışmaları, çocukların sadece yazılımsal kavramları öğrenmesini sağlamıyor; aynı zamanda yaratıcılıklarını kullanmalarına ve teknolojiyi doğru araç olarak görmelerine yardımcı oluyor. Eğitimlerdeki keyifli, etkileşimli ortam sayesinde öğrenciler motivasyonlarını koruyor ve teknolojiyle ilişkileri güçleniyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, çocukların teknolojiye olan ilgisini desteklemeyi ve geleceğin becerilerini erken dönemde kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN MİNİK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN KODLAMA EĞİTİMLERİNDE...

DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN MİNİK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN KODLAMA EĞİTİMLERİNDE ÇOCUKLAR HEM TEKNOLOJİYLE TANIŞIYOR HEM DE PROBLEM ÇÖZME VE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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