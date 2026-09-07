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miniklerin uyum haftası heyecanı

Samsun’da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 'Uyum Haftası' kapsamında yüz yüze eğitime başladı; yaklaşık 17 bin öğrenci ilk güne aileleriyle katıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

miniklerin uyum haftası heyecanı

samsun'da uyum haftası ile yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre uygulanan Uyum Haftası kapsamında Samsun’da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. Kentin çeşitli noktalarından sabah saatlerinde okullarına giden velilerle birlikte, yaklaşık 17 bin öğrenci ilk ders gününün heyecanını yaşadı.

okulun ilk günü ve etkinlikler:

İlkadım ilçesindeki Sakarya İlkokulunda okulun ilk gününde öğrenciler ve veliler yoğun bir sevgi ve merak ortamı gözlemlendi. Okul yönetimi tarafından miniklere yönelik çeşitli uyum etkinlikleri düzenlendi; çocuklar ilk kez okul sıralarında oturmanın heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kuracakları ve okuma yazma öğrenecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. Etkinlikler, hem çocukların okula alışmasını kolaylaştırmayı hem de öğretmenlerle ilk tanışma sürecini desteklemeyi amaçladı.

velilere seminer ve iş birliği:

Okul müdürlüğü ve rehberlik birimi tarafından velilere yönelik seminer düzenlendi. Seminerde, çocukların okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve ev-okul iş birliğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminerde konuşan okul müdürü Zekeriya Keskin velilerle sürekli iletişim içinde olunacağını vurguladı ve "Biz bir aile gibi düşünüyoruz. Sizlerle her zaman birlikte olacağız. Öğretmenlerimizin, öğrencileri üzerinde başarılı olmasının temelinde siz velilerin desteği çok önemlidir" sözleriyle okul-aile ortaklığının altını çizdi.

SAMSUN’DA İLKOKUL 1. SINIF VE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, &quot;UYUM HAFTASI&quot; KAPSAMINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME...

SAMSUN’DA İLKOKUL 1. SINIF VE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, "UYUM HAFTASI" KAPSAMINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI. OKULLARININ İLK GÜNÜNDE HEYECAN YAŞAYAN MİNİKLERE AİLELERİ DE EŞLİK ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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