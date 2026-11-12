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Van meralarında sığırcık kuşları ile koyun sürüsünün uyumlu birlikteliği

Van'ın kırsalında göç döneminde sığırcık kuşları, meralarda otlayan koyun sürülerinin arasında beslenerek doğada renkli ve uyumlu görüntüler oluşturuyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Van meralarında sığırcık kuşları ile koyun sürüsünün uyumlu birlikteliği

Van'da sonbaharın renkli buluşması:

Doğu Anadolu'nun görkemli coğrafyası içinde Van kırsalında kaydedilen görüntüler, doğanın küçük ama etkileyici bir uyumunu gösteriyor. Sonbaharın serinleyen hava koşulları ve göç mevsiminin hareketliliğiyle birlikte, sığırcık kuşları meralarda otlayan sürülerle bir araya gelerek hem besleniyor hem de izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

kuşlar ve koyunlar arasında beslenme ilişkisi:

Meralarda otlayan koyun sürüsü ilerledikçe, yerdeki böcek ve diğer küçük canlılar hareketleniyor; bunun farkına varan yüzlerce sığırcık, sürünün çevresinde dolaşarak beslenme fırsatı yakalıyor. Kuşlar kimi zaman sürünün hemen yanı başında, kimi zaman da sürünün arasında dolaşarak arama yapıyor; belirgin bir rahatsızlık ya da çatışma olmadan, birbirlerine alan açarak besleniyorlar.

görsel uyum ve doğadaki denge:

Bu ortak hareketlilik, zaman zaman toplu kalkışlarla gökyüzünde oluşturulan dinamik desenlere dönüşüyor. Bir süre havalanan kuşlar, tekrar sürünün çevresine konup beslenmelerine devam ediyor; böylece merada sürekli değişen, canlı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu sahneler, Doğu Anadolu'nun sert iklimi ve geniş meralarının sunduğu habitatın, farklı türlerin geçici de olsa uyum içinde bir arada bulunmasına elverişli olduğunu gösteriyor.

Kaydedilen anlar, doğadaki etkileşimlerin ne kadar incelikli ve birbirine bağlı olduğunu hatırlatıyor; göç döneminde görülen böylesi birliktelikler, hem yerel yaşamın ritmini hem de ekosistemin dengeli işleyişini gözler önüne seriyor.

VAN&#039;DA SONBAHARIN ETKİSİYLE DOĞADA YAŞANAN HAREKETLİLİK, SIĞIRCIK KUŞLARININ OLUŞTURDUĞU GÖRSEL...

VAN'DA SONBAHARIN ETKİSİYLE DOĞADA YAŞANAN HAREKETLİLİK, SIĞIRCIK KUŞLARININ OLUŞTURDUĞU GÖRSEL ŞÖLENLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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