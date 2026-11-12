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Gece mesaisiyle kapalı çarşı temizleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarihi Kapalı Çarşı ve çevresinde gece yürüttükleri temizlikle esnafın işini aksatmadan hijyen sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece mesaisiyle kapalı çarşı temizleniyor

Kahramanmaraş'ta gece temizlik çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin en yoğun ticari ve sosyal merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı ve çevresinde gece saatlerinde kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmaların amacı, ticari faaliyetleri aksatmadan günlük yaşamda biriken kirliliği gidermek.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Ekipler, çarşı içi ile çevresindeki ortak kullanım alanları ve yaya geçiş güzergahlarında detaylı yıkama, süpürme ve hijyen uygulamaları gerçekleştiriyor. Gün içinde esnafın ve vatandaşların yoğun hareketliliği dikkate alınarak, gece saatleri tercih edilip yoğunlaştırılmış programlarla temizlik yapılıyor.

Hedef ve periyotlar:

Kent estetiğinin korunması amacıyla belirli periyotlarla sürdürülen çalışmalarla, esnafa ve ziyaretçilere daha temiz ve hijyenik bir ortam sunulması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, temizlik programının düzenli olarak devam edeceğini ve bölgedeki ticaret akışının korunmasının öncelik olduğunu vurguluyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, TİCARİ FAALİYETLERİ AKSATMAMAK AMACIYLA TARİHİ...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, TİCARİ FAALİYETLERİ AKSATMAMAK AMACIYLA TARİHİ KAPALI ÇARŞI VE ÇEVRESİNDE GECE SAATLERİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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