Mirziyoyev'ten Türk devletleri için seyahat, ticaret ve lojistikte çok taraflı anlaşma çağrısı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'nde, Türk dünyası arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel bağların derinleştirilmesi için bir dizi somut teklif sundu. "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temalı zirvede Mirziyoyev, artan jeopolitik rekabetin bölgesel iş birliğini önemli kıldığını vurguladı.

ekonomik iş birliği ve stratejik yatırımlar:

Mirziyoyev, teşkilat bünyesinde dış ortaklarla ilişki için yeni formatlar geliştirilmesini önerdi. Buna göre TDT Plus kapsamında Sektörel Bakanlar Toplantıları düzenlenerek, ticaret, ulaştırma ve yatırım gibi alanlarda somut projeler hayata geçirilecek. Mirziyoyev, sanayi ve teknoloji iş birliğini güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Türk dünyasının 100 stratejik ortak yatırım ve sanayi projesini kapsayan bir programın kabul edilmesini öneriyorum" dedi.

Bu projelerin finansmanında Türk Yatırım Fonu ve uluslararası finans kuruluşlarının kaynaklarının yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öneri, üye devletlerin ortak çıkarlarını koruyacak ekonomik yapılar ve küresel pazarlara birlikte açılma stratejilerini hedefliyor.

hukuk, seyahat kolaylıkları ve lojistik ağ önerileri:

Girişimcilerin haklarını güvence altına almak amacıyla Mirziyoyev, ticari işlemlerde karşılıklı hukuki yardım sağlanmasına ilişkin çok taraflı bir anlaşma hazırlanmasını talep etti. Bu anlaşma, mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması ve uygulanması için "sağlam bir hukuki temel" oluşturmayı amaçlayacak. Ayrıca hukuki yardım taleplerinin ve belgelerin dijital ortamda paylaşılmasına yönelik bir platform kurulması önerildi.

Seyahat ve sınır geçişlerine ilişkin olarak Mirziyoyev, "Halklarımız arasındaki mesafeleri yakınlaştırmak ve yüklerini hafifletmek amacıyla vatandaşların karşılıklı seyahatleri hakkında çok taraflı bir anlaşma hazırlanmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Bu belge kapsamında kimlik kartı ile seyahat imkânlarının genişletilmesi ve misafir ülkenin topraklarında bulunma usullerinin kolaylaştırılması yer almalı.

Lojistikte ise Türk devletlerinin coğrafi konumu ve transit imkânlarının stratejik önemine dikkat çekildi. Mirziyoyev, Orta Koridor ve ona bağlanan hatları kapsayan bir entegrasyon hedefiyle, "Türk devletleri lojistik kompleksleri ağının kurulmasını ve bunun ortaklaşa yönetilmesini öneriyoruz" dedi. Amaç, yük taşımacılığı kapasitesini artırmak ve tedarik zincirlerinde bölgesel avantajı somut ekonomik kazanca dönüştürmek.

sosyal boyut: turizm ve eğitimde iş birliği:

Mirziyoyev, 2025 yılında Türk devletlerini 100 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlatarak ortak turizm potansiyelinin dünya çapında tanıtılması için Türk Turizm Birliği kurulmasını önerdi. Eğitim alanında ise uzun vadeli iş birliği için yatırımın önemine değinerek, Yeni Özbekistan Burs Programı kapsamında Türk devletlerinin temsilcilerine yılda 150 eğitim bursu vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Zirvedeki konuşmalar, teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğini artırma ve üye ülkeler arasında pratik kolaylıklar sağlama yönündeki önerilerin öne çıkmasını sağladı. Mirziyoyev'in teklifleri, ekonomik entegrasyon, hukuki uyum, ulaşım altyapısı ve insan sermayesi yatırımları ekseninde somut iş yapma yolları öneriyor; zirve, diğer liderlerin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Karşılıklı seyahatler hakkında çok taraflı bir anlaşma hazırlanmasını öneriyoruz"