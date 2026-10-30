Saygılı, Bayraklı'daki depremzede ailelerin yeni konutlarını ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir depreminin 6. yıl dönümünde Bayraklı'da depremzede aileleri ziyaret etti. Ziyarette, TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşen Er ve Yıldırım aileleriyle bir araya gelinerek hem geçmişte yaşananlar konuşuldu hem de yeni yaşam koşulları değerlendirildi.

ziyaretin detayları:

Saygılı, ailelerle sohbet ederken deprem sonrası geçen süreçte yaşananları dinledi. Depremin acısının hâlâ hafızalarda taze olduğunu ifade eden aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin yanlarında olduğunu ve sürecin her aşamasında destek gördüklerini vurguladı. Ziyaret sırasındaki görüşmelerde ailelerin öncelikli talepleri, yeni konutların sunduğu imkanlar ve yaşam standartlarındaki değişiklikler ele alındı.

devletin çalışmaları ve teslimatlar:

İl Başkanı Bilal Saygılı, deprem sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirirken, depremin ilk anından itibaren devlet kurumlarının seferber olduğunu söyledi. Saygılı, Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. ifadesini kullanarak, arama kurtarma, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanmasındaki koordinasyonu öne çıkardı. Saygılı ayrıca, Bayraklı'da TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilen yerinde dönüşüm ve rezerv alan çalışmalarında toplam 5 bin 61 konut inşa edildiğini ve bu konutların yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede depremzede vatandaşlara teslim edildiğini hatırlattı.

Ziyaretin sonunda Saygılı, devletin afet anlarında vatandaşının yanında olduğuna dair mesajını yineleyerek, zor günlerde sergilenen dayanışma ve birlik ruhunun önemine dikkat çekti. Konuşmasında, hayatını kaybedenler için rahmet, geride kalanlara ise sabır diledi ve milletin yaralarını sarma anlayışının sürekliliğine vurgu yaptı. Ailelerse yeni yuvalarında güvenli ve düzenli bir hayat sürmenin memnuniyetini paylaştı.

Bu ziyaret, hem afetin yol açtığı kayıpların hatırlanmasına hem de yapılan somut çalışmaların depremzede vatandaşlara nasıl yansıdığına dair yerinde bir değerlendirme fırsatı sundu. Saygılı'nın açıklamaları ve ailelerin gözlemleri, Bayraklı'daki dönüşüm sürecinin hem insani hem de kurumsal boyutlarını öne çıkardı.

Başkan Saygılı, Bayraklı’da depremzede aileleri ziyaret etti