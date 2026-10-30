Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Bayraklı'da ziyaret ve anma:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin 6. yıl dönümünde Bayraklı'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarını ziyaret etti. Ziyarette depremzede Er ve Yıldırım aileleriyle bir araya gelen Saygılı, ailelerin yaşadıklarını dinledi ve yeni yaşam alanlarında onlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında ailelerin anlatımı:

Aileler, yaşanan kayıpların acısının hâlâ taze olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı. Yeni konutlara kavuşmanın verdiği rahatlık ve güven duygusunu paylaşan depremzedeler, destek ve dayanışmanın sürecin en kritik unsuru olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan aile üyeleri, barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlara hızlı erişimin sağlanmasının toparlanma sürecinde belirleyici olduğunu; devlet kurumlarının müdahalesinin bu süreci hızlandırdığını aktardı.

TOKİ projeleri ve teslimat süreci:

İl Başkanı Bilal Saygılı, dönemin ilk anından itibaren devletin seferber olduğunu hatırlatarak sürecin ayrıntılarını paylaştı. Saygılı, "Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletimizin bütün kurumları seferber oldu. TOKİ aracılığıyla Bayraklı’da 5 bin 61 konut inşa edildi. Bu konutlar, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi" dedi.

Saygılı konuşmasında ayrıca depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve milletçe gösterilen dayanışma ruhunun önemine dikkat çekti: "Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama o zor günlerde milletçe gösterdiğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu asla unutmayız."

Ziyaret, hem anma hem de yerinde yapılan dönüşümün sonuçlarının görülmesi açısından anlam taşıdı. Saygılı, devletin afet anında ve sonrasında vatandaşın yanında olduğuna dair mesajını yineleyerek, "Devletimiz güçlüdür. Türkiye’nin neresinde bir afet yaşanırsa yaşansın devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Bayraklı’daki konutların kısa sürede tamamlanması ve ailelerin yeni yaşamlarına başlaması, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi kurumların koordinasyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, ziyaret katılımcılarında hem anma hem de umut unsuru taşıdı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, 30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİNİN 6’NCI YIL DÖNÜMÜNDE BAYRAKLI’DA TOKİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN DEPREM KONUTLARINDA ER VE YILDIRIM AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.