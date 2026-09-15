Misi'de köklü tarifler ve yarışma coşkusu

18. Misi Yerel Lezzetler Şenliği

Nilüfer Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, bu yıl 18. kez Bursalıları bir araya getirecek. Etkinlik, bölgenin zengin mutfak kültürünü ve geleneksel tariflerini yaşatmayı amaçlıyor.

program:

Kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinlik, 20 Eylül Pazar günü Gümüştepe (Misi) Mahallesinde gerçekleştirilecek. Açılış korteji saat 16.00'da yapılacak; ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Ziyaretçilere yönelik çeşitli atölye çalışmaları gün boyunca devam edecek.

yarışma ve sunumlar:

Etkinliğin gelenekselleşen bölümü olan Nilüfer Kadın Dernekleri Yemek Yarışması saat 17.00'de başlayacak. Mahalle derneklerinin hazırladığı yöresel lezzetler jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Saat 18.00'de Masterchef yarışmacısı şef Esra Tokelli "Yerel Lezzetler Mutfağı" etkinliğinde katılımcılarla buluşarak yerel tatlar üzerine bir sunum yapacak.

Günün sonunda saat 20.00'de Bahadır Sevik konseri ile şenlik noktalacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Misi Yerel Lezzetler Şenliği, 18 yıldır kadın derneklerimizin emeğini ve mutfak kültürümüzü görünür kılan köklü bir buluşma haline geldi. Hem bu mirasa sahip çıkmak hem de keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi 20 Eylül Pazar günü Misi’ye davet ediyorum".

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ MİSİ YEREL LEZZETLER ŞENLİĞİ, BU YIL 18’İNCİ KEZ DÜZENLENECEK. 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ GÜMÜŞTEPE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ŞENLİKTE; KADIN DERNEKLERİNİN YEMEK YARIŞMASI, ATÖLYELER, DANS GÖSTERİSİ VE KONSER YER ALACAK.