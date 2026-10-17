Miyavlayan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle borudan kurtarıldı

Reyhanlı'da mahsur kalan kedi kurtarıldı:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki sosyal konutların önünde bulunan havalandırma borusuna düşen yavru kedi, çevredeki vatandaşların duyduğu miyavlama sayesinde fark edildi.

Kurtarma çalışması:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle kedi mahsur kaldığı yerden çıkarılarak güvenli şekilde kurtarıldı.

Durum ve müdahale:

Olay sırasında ihbarı yapanlar ile itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kurtarma kısa sürede tamamlandı. Kurtarılan yavru kedi, olay yerindeki kişilerce teslim alındı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.

HATAY'DA APARTMANIN ÖNÜNDE BULUNAN HAVALANDIRMA BORUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ, MİYAVLAMA SESLERİYLE FARK EDİLEREK İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.