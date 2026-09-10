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Modifiye tutkunları Bağlar’da ikinci Tuning Fest’te buluşuyor

Diyarbakır Bağcılar Nevruz Park'ta 20 Eylül'de düzenlenecek ikinci Tuning Fest'e 210'a yakın araç başvurdu; yarışmalar, müzik ve dans programı bekleniyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Modifiye tutkunları Bağlar’da ikinci Tuning Fest’te buluşuyor

Etkinlik yeri ve tarih:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Park 20 Eylül Pazar günü modifiye araç tutkunlarını ağırlayacak. Etkinlik, saat 12.00'de başlayıp akşam 19.00'da sona erecek şekilde planlandı ve Diyarbakır ile çevre illerden yoğun katılım bekleniyor.

Yarışma kategorileri ve ödüller:

Organizatörler, Tuning Fest'te araçları üç ayrı kategoride jüri karşısına çıkaracak. Yarışma dalları basıklık yarışması, ses sistemi yarışması ve modifiyeli araç yarışması olarak belirlendi. Haber metninde ilk duyuruda birinci seçilen araç sahiplerine plaket takdim edileceği belirtildi; etkinlik sorumlusu Mehmet Beşir Yalçın ise söz konusu dallarda birincilere 'madalya vermeyi düşündüklerini' ifade etti. Her iki açıklama da organizasyonun kazananlara yönelik sürpriz veya ödül yaklaşımını ortaya koyuyor.

Kayıt, başvuru sayısı ve son tarih:

Etkinlik için şu ana dek yaklaşık 210 araç başvurusu yapıldı. Başvuru süresinin ilk planında 10 Eylül akşamı sona erdirilmesi düşünülse de, yoğun talep ve duyurunun henüz ulaşmadığı kişilerin bulunması nedeniyle kayıtlar 12 Eylül gece 00.00'a kadar açıldı. Organizasyon komitesi, 12 Eylül'den sonra yeni kayıt kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Gönüllülük, program ve amaç:

Diyarbakır Araba Severler Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Yalçın, etkinliğin tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Yalçın, 'Aramızda hiç kimse parayla gelmedi. Hiçbirimiz para karşılığında burada değiliz... Mahalli sanatçılarımız, dans grubumuz ve gördüğünüz bu arkadaşların hepsi kendi rızasıyla, ben de öyle, kendi rızamızla katıldık' ifadeleriyle katılımcıların motive edici yaklaşımına dikkat çekti. Ayrıca Yalçın, organizasyonun amacının kent halkını bir araya getirmek, eğlendirmek ve araçları sergilemek olduğunu belirtti.

Program sonunda katılımcıların hep birlikte Amed Sportif Faaliyetler maçına gitmeyi planladıkları aktarıldı. Organizasyon komitesi, bu imkânları sağlayan Diyarbakır Valiliği'ne teşekkür etti.

DİYARBAKIR’DA İKİNCİSİ DÜZENLENECEK TUNİNG FEST’TE MODİFİYELİ ARAÇ TUTKUNLARI BİR ARAYA...

DİYARBAKIR’DA İKİNCİSİ DÜZENLENECEK TUNİNG FEST’TE MODİFİYELİ ARAÇ TUTKUNLARI BİR ARAYA GELECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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