Motor yangını hafriyat kamyonunu küle çevirdi

Olayın gelişimi:

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Darıca mevkiinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonu sardı ve araç alev topuna döndü.

Müdahale ve çevresel destek:

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada çevredeki çiftçiler, ellerindeki ilaçlama tankerleriyle yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.

Hasar ve can güvenliği:

Yangında hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi; olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise halen bilinmiyor.

MALATYA’DA MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.