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Motor yangını hafriyat kamyonunu küle çevirdi

Malatya-Akçadağ kara yolunda motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek hafriyat kamyonunu tamamen kullanılamaz hale getirdi, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:15

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Motor yangını hafriyat kamyonunu küle çevirdi

Olayın gelişimi:

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Darıca mevkiinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonu sardı ve araç alev topuna döndü.

Müdahale ve çevresel destek:

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada çevredeki çiftçiler, ellerindeki ilaçlama tankerleriyle yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.

Hasar ve can güvenliği:

Yangında hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi; olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise halen bilinmiyor.

MALATYA’DA MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONU KULLANILAMAZ HALE...

MALATYA’DA MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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