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Yarım asırlık susuzluğun ardından Eski Karaköy'e umut veren su kaynağı bulundu

Aliağa'ya bağlı Eski Karaköy'de 280 metrede doğal kaynak suyu bulundu; laboratuvar onayından sonra su köy depolarına pompalanacak.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yarım asırlık susuzluğun ardından Eski Karaköy'e umut veren su kaynağı bulundu

Eski Karaköy'de 50 yıllık susuzluk hikâyesi yeni bir aşamaya geldi:

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Eski Karaköy'de yürütülen sondaj çalışmalarında, yaklaşık 50 yıllık su sorununun çözümüne dönük önemli bir adım atıldı. Çalışmalar sonucu 280 metre derinlikte doğal kaynak suyuna ulaşılması, köy derneği ve bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarihi kayıtlara göre 1890 yılından itibaren yerleşimin adı geçen Karaköy, 1980'li yıllarda başlayan ve uzun süre devam eden susuzluk nedeniyle büyük ölçüde terk edilmiş; su teminindeki zorluklar neticesinde nüfusun çoğunluğu yeni Karaköy'e taşınmış, geride sadece 3 aile kalmıştı.

suyun analiz ve dağıtım süreci:

Açılan kuyudan çıkarılan suyun öncelikle laboratuvar testlerine tabi tutulacağı, analiz sonuçlarının içme ve kullanıma uygunluğunun kesinleşmesinin ardından uygulamaya geçileceği bildirildi. Onay sonrasında suyun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından daha önce tahsis edilen kayalık alandaki su tanklarına pompalanması ve buradan hanelere ulaştırılması planlanıyor.

Dernek yetkilileri, suyun depolara aktarılması ve dağıtımının pompalar aracılığıyla yapılacağını, böylece köyün düzenli su teminine kavuşacağını belirtti. Bu aşamada İZSU idaresi yetkilileri ile köy muhtarı Fevzi Avcı'nın sondaj çalışmalarındaki rolleri vurgulandı.

kültürel miras ve köyün canlandırılması hedefi:

Aliağa Eski Karaköy Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ALESKA) temsilcileri, bulunan su kaynağını köyün yeniden canlandırılması açısından tarihi bir dönemeç olarak nitelendirdi. Dernek, köyün otantik yapısını ve kültürel mirasını koruyarak, buranın yaşatılması ve geliştirilmesi yönünde adımlar atmayı amaçladığını açıkladı.

Dernek yetkilileri ayrıca, Aliağa Belediyesi'nin önceki dönemde su tankları için yer tahsis ettiğini ve son seçim döneminden bu yana köyün su ihtiyacının ücretsiz tankerlerle karşılandığını hatırlatarak sürece katkı veren kurumlara teşekkür etti. İlerleyen dönemde laboratuvar sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uygulama takvimi netleşecek.

Bulunan kaynağın tescili ve kullanım onayının alınması, Eski Karaköy'ün hem yerleşim hem de kültürel miras olarak yeniden değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bölge sakinleri ve dernek, suyun düzenli sağlanmasıyla köyün canlandırılması ve korunmasına yönelik çalışmaları hızlandırmayı hedefliyor.

ALİAĞA İLÇESİNE BAĞLI ESKİ KARAKÖY’DE, YAKLAŞIK 50 YILDIR YAŞANAN SU SORUNUNUN GİDERİLMESİ...

ALİAĞA İLÇESİNE BAĞLI ESKİ KARAKÖY’DE, YAKLAŞIK 50 YILDIR YAŞANAN SU SORUNUNUN GİDERİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SONDAJ ÇALIŞMALARINDA 280 METRE DERİNLİKTE DOĞAL KAYNAK SUYUNA ULAŞILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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