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Berberde başlayan husumet tekel bayisinde kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Eskişehir Odunpazarı'nda berberde başlayan tartışma tekel bayisine taşındı; çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Berberde başlayan husumet tekel bayisinde kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Berberde başlayan husumet tekel bayisinde kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki arkadaş arasında berber dükkanında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekel bayisine taşındı. Olayda 1 kişi yaralandı, şüphelilerden biri olay yerinden kaçtı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre cadde üzerindeki bir berberde başlayan ve henüz sebebi açıklanmayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgadan sonra taraflardan birinin çalıştığı tekel bayisine de taşınan arbede sırasında yaralanma meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti; yaralıya olay yerinde ilk yardım yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Bölgede yaşayan bir mahalle sakini, yaşananlara tepki göstererek olayın olduğu sokakta benzer davranışların sürdüğünü belirtti. Vatandaş şu ifadeleri kullandı: 'Benim apartman kapıma saldırmışlar. Annem de olabilir, senin de annen olabilir, eşiniz de olabilir. Ben kimsenin kapısına saldırmadım burada. Ben de alkol içen bir insanım ama kimseye ne çöpümü kenara atan bir insanım ne de kimseye ahlaksızlık yapan bir insanım. Nereden alınacaksa bunlar, dronla da izlensin. Bunlar hangi mahallede oturuyorsa otursunlar. Bir haftadır aynı sokaktan geçiyorlar. Zararını boş ver, adamlar evime zor giriyordu. Asayiş gelecek şimdi, 'Senin bununla husumetin var' diyecek. Ben adam vurduktan sonra ne önemi var'

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE İKİ ARKADAŞ ARASINDA BERBER DÜKKANINDA BAŞLAYIP TEKEL BAYİSİNE SIÇRAYAN KAVGADA 1...

ESKİŞEHİR'DE İKİ ARKADAŞ ARASINDA BERBER DÜKKANINDA BAŞLAYIP TEKEL BAYİSİNE SIÇRAYAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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