Topraktan tabağa öğrenciler: Gastrobahçe'de üretim kahvaltıya ulaşıyor

Gastrobahçe çalışmaları:

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) gastronomi ve turizm öğrencileri, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile birlikte Gastrobahçe’de bahçe düzenleme ve ekim çalışmalarına katıldı. Bahçeye marul, turp, maydanoz, roka ve ıspanak dikildi; öğrenciler üretimin farklı aşamalarında görev alıyor.

Öğrenciler yetiştirdikleri ürünlerin bakımını yaparken BUBYO Otel’in açık büfe kahvaltısında değerlendirilmesiyle emeklerinin karşılığını görme olanağı buluyor. Ürünlerin misafirlere sunulması, uygulamalı eğitim ile hizmete dönüşün somut bir örneği olarak öne çıktı.

Eğitime uygulamalı katkı:

Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi: "Gastrobahçe ile öğrencilerimizin üretim sürecine doğrudan katılmalarını, toprağa ve emeğe değer vererek mesleki deneyim kazanmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin yetiştirilmesine katkı sunduğu ürünlerin BUBYO Otel’in kahvaltı sofralarında misafirlerimize sunulması, eğitim ile uygulama arasındaki bağı güçlendiriyor. Birlikte üreten ve ürettiğini hizmete dönüştüren öğrencilerimizle Gastrobahçe’yi geliştirmeye devam edeceğiz."

Bahçede yeni ekimler ve bakım çalışmalarıyla üretim sürüyor; öğrenciler hem üretim hem de servis süreçlerinde deneyim kazanıyor ve böylece mesleki yeterlilikleri pekişiyor.

GASTRO BAHÇE