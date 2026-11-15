Diyarbakır yolu kenarındaki bungalov alevlere yenilmedi

Olayın gelişimi:

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve sonuçları:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi, ancak bungalovda maddi hasar oluştu.

İnceleme sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasarın boyutu ve yangının nedeni hakkında çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE BİR BUNGALOVDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.