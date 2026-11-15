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Diyarbakır yolu kenarındaki bungalov alevlere yenilmedi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Diyarbakır yolu üzerindeki bir bungalovda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok, hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır yolu kenarındaki bungalov alevlere yenilmedi

Olayın gelişimi:

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve sonuçları:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi, ancak bungalovda maddi hasar oluştu.

İnceleme sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasarın boyutu ve yangının nedeni hakkında çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

MARDİN&#039;İN ARTUKLU İLÇESİNDE BİR BUNGALOVDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE...

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE BİR BUNGALOVDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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