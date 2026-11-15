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Sürgü mevkiinde sabah mesaisine gölge düştü: pikap takla attı, iki yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde sabah saat 07.30'da kontrolden çıkan pikap boş araziye savrularak takla attı; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sürgü mevkiinde sabah mesaisine gölge düştü: pikap takla attı, iki yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Çamlıca Restaurant mevkiinde saat 07.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan 44 AFL 786 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu ve takla attı.

Yaralıların durumu:

Kazada araç sürücüsü D. B. (36) ile araçta yolcu olarak bulunan B. K. (21) yaralandı. İlk belirlemelere göre iki yaralının da hayati tehlikesi bulunmuyor ve sağlık ekipleri müdahale etti.

İnceleme ve süreç:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

DOĞANŞEHİR’DE PİKAP TAKLA ATTI: 2 YARALI

DOĞANŞEHİR’DE PİKAP TAKLA ATTI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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